Contro il Pineto si chiude il trittico ravvicinato, Birindelli: “Ai ragazzi chiedo l’ultimo sforzo”

Dare continuità alla striscia di cinque risultati utili è l’obiettivo principale in casa Pianese. Le zebrette sono attese dal terzo impegno ravvicinato nello spazio di una settimana, contro un Pineto reduce a sua volta da sue affermazioni consecutive. L’appuntamento è fissato per domani, 8 marzo, alle ore 14:30. Arbitro dell’incontro sarà il signor Enrico Eremitaggio di Ancona, assistito da Matteo Lauri di Gubbio e Ledjan Skura di Jesi. Il quarto ufficiale sarà Mattia Nigro di Prato, mentre Massimiliano Starnini l’operatore FVS.

In conferenza stampa è stato mister Alessandro Birindelli a presentare l’incontro, partendo dai due pareggi ottenuti contro Bra e Ravenna: “Quando ci sono impegni così vicini, soprattutto due trasferte in tre giorni, diventa un problema per noi come per tante società. La decisione di rimanere in ritiro a metà strada tra le partite di Sestri Levante e Ravenna era pensata per evitare di fare tanti chilometri tra una partita e l’altra, unitamente al cercare di stare insieme. Questi, del resto, sono anche momenti di condivisione in cui ci si confronta e si analizza. Al di là dell’allenamento, viene fuori quel lato umano che secondo me poi contribuisce ai risultati e al rafforzamento del gruppo”. “Contro il Bra – spiega Birindelli – c’è rimasto un po’ d’amaro in bocca; non tanto per la prestazione, ma perché vedevamo i tre punti a portata di mano. Il risultato finale, dopo il gol preso al 94esimo, ha un po’ demoralizzato i ragazzi, però nei due giorni seguenti abbiamo lavorato più sulla testa più che sulle gambe per affrontare il Ravenna nella miglior situazione psicofisica possibile, e così è stato. Ci sono state ovviamente delle rotazioni: anche se abbiamo qualche defezione, è impensabile che possano giocare gli stessi undici per tre partite di fila, eppure i miei giocatori hanno fatto una partita al top, perché hanno alzato il livello di concentrazione e di gestione della gara. Questo gruppo sta maturando ogni giorno: vedo sempre cose diverse e una squadra sempre più sicura dei suoi mezzi. Non trovo più aggettivi per descrivere quello che i ragazzi stanno facendo nella quotidianità e nel senso di responsabilità verso la maglia e verso gli stessi compagni”.

“Ai ragazzi chiedo l’ultimo sacrificio, di tirare fuori le energie rimaste per concludere questa settimana impegnativa – aggiunge il tecnico bianconero soffermandosi sul Pineto, avversario di domani –. Ci capita una squadra fastidiosa, che viene da due vittorie nelle ultime due partite in cui ha ritrovato autostima, freschezza ed entusiasmo, che li ha portati a raggiungere la quota salvezza. Peggior partita per noi non ci poteva essere, ma abbiamo la serenità, la convinzione e il dovere di andare a fare la partita con le nostre qualità, senza snaturarsi per non rischiare di diventare presuntuosi. Bisogna essere convinti delle nostre forze e di poter soffrire durante la partita; dobbiamo sapere che ci saranno dei momenti in cui dovremo stare un pochino più accorti e altri in cui bisognerà spingere. Lì dovremo essere più bravi per non ripetere quello che è mancato nelle ultime due trasferte, dove le occasioni le abbiamo create ma poi abbiamo sbagliato la scelta dell’ultimo passaggio. Sarà fondamentale farlo con tutte le energie che abbiamo a disposizione, ma conoscendo la mia squadra sono sicuro che questo avverrà”, conclude quindi Alessandro Birindelli.

