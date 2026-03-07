L’eleganza scende in campo: Sartoria Semolini affianca la Pianese firmando le nuove divise

L’azienda di Foiano della Chiana si lega alla società amiatina con un accordo di partnership

L’US Pianese veste Sartoria Semolini. Il club è lieto di annunciare la nuova partnership con la sartoria con sede a Foiano della Chiana, che entra a far parte della famiglia delle zebrette per la stagione sportiva in corso.

La società bianconera ha deciso di fare proprio lo slogan della storica realtà di Foiano della Chiana, “L’eleganza scende in campo”: grazie all’accordo siglato, infatti, Sartoria Semolini vestirà una rappresentanza della dirigenza con capi realizzati su misura, espressione della tradizione sartoriale italiana e della cura per il dettaglio che da sempre contraddistinguono il marchio.

La partnership prevede inoltre la presenza del brand Sartoria Semolini sui led a bordo campo durante le gare casalinghe della Pianese, rafforzando la visibilità del marchio all’interno dello stadio. “Siamo molto felici di intraprendere questo percorso insieme alla Pianese – ha dichiarato Kety Menchetti, rappresentante della Sartoria Semolini –. Per noi è motivo di grande soddisfazione poter affiancare una realtà sportiva così radicata nel territorio e condividere valori come passione e identità”.

Questa collaborazione rappresenta solo l’inizio di una sinergia tra le due realtà: a partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, il progetto si amplierà ulteriormente con la fornitura di abbigliamento specifico destinato anche alla prima squadra.

(Ufficio Stampa US Pianese)

