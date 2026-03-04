Quinto risultato utile di fila per la Pianese. Contro il Ravenna finisce a reti bianche

collettiva del gruppo bianconero che, in emergenza, sfiora anche il colpaccio in casa della seconda forza del torneo

RAVENNA (4-3-3): Anacoura; Donati, Bianconi, Esposito, Bani (42’ st Rrapaj); Mandorlini, Lonardi, Tenkorang (30’ st Corsinelli); Spini (42’ st Calandrini), Italeng (14’ st Okaka), Fischnaller (30’ st Motti). A disposizione: Stagni, Poluzzi, Scaringi, Karim, Da Pozzo. Allenatore: Mandorlini.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani (39’ st Bertini), Gorelli, Amey; Sussi, Colombo (45’ st Ongaro), Simeoni, Proietto, Martey (45’ st Balde); Peli (21’ st Fabrizi), Ianesi (21’ st Tirelli). A disposizione: Nespola, Reali, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Marco di Loreto di Terni (Nigri – Decorato; IV ufficiale: Edoardo Gianquinto di Parma; Operatore FVS: Davide Merciari di Rimini)

AMMONITI: Ianesi, Italeng, Filippis, Fabrizi

NOTE: Recupero: 1’, 7’. Angoli: 3-4.

Un gran bel punto quello che la Pianese conquista sul campo del Ravenna, seconda forza del campionato, al termine di una gara intensa e in cui le zebrette si sono dimostrate coriacee. Uno 0-0 lottato che conferma il momento positivo delle zebrette, al quinto risultato utile consecutivo, frutto di una grande prestazione collettiva al cospetto di un avversario di altissimo livello. La formazione di Birindelli concluderà la settimana con il turno casalingo contro il Pineto.

Nelle prime battute il Ravenna prova a premere, ma anche la formazione bianconera non rinuncia a offendere sfruttando le ripartenze. Al 14’ i padroni di casa trovano un buon corridoio centrale con Lonardi, che premia l’inserimento di Fischnaller: sul suo suggerimento a centro area Filippis si fa però trovare attento. Le zebrette non stanno a guardare e al 25’ orchestrano una buona azione che porta alla conclusione Proietto dai 25 metri, il suo mancino si spegne a lato di poco. La prima frazione continua ad essere equilibrata, ma i bianconeri di Birindelli in più di una sortita provano a spaventare i padroni di casa. Da una palla recuperata a centrocampo, al 40’ Ianesi innesca Colombo in contropiede, il numero 4 arriva al limite dell’area e calcia, trovando la ribattuta di un difensore. Sul successivo corner Martey disegna una parabola insidiosa, ma Anacoura riesce a farsi largo in area respingendo con i pugni. Nuovo affondo delle zebrette al 44’, con Ianesi che innesca Martey, ma il suggerimento è leggermente troppo lungo. Dopo un minuto di recupero il primo tempo termina a reti bianche.

La seconda frazione si apre con un traversone di Spini da destra al 7’, Ercolani però è bravissimo a leggere la traiettoria e a chiudere la diagonale. Coraggioso due minuti più tardi Filippis, che avanza quasi fino a centrocampo per intercettare un suggerimento in profondità di Esposito, ben disinnescato dal portiere bianconero con un’uscita provvidenziale. Al 14’ a tentare la battuta da buona posizione è Lonardi, il cui tiro non centra però lo specchio. La Pianese però è attenta e al 18’ va vicina al gol: fa tutto Ianesi che parte da centrocampo, converge sul destro e calcia a rientrare sul secondo palo, Anacoura si deve superare per respingere il tiro del numero 10 bianconero. Altro affondo degli uomini di Birindelli al 20’: Colombo si distende bene e allarga per Peli, che si accentra e gli rende la sfera, sul più bello però rinviene Bianconi a stopparlo. Altra azione degna di nota di marca bianconera al 24’: a costruirla sono i neoentrati Fabrizi e Tirelli, dopo che il primo recupera la sfera sulla trequarti e la serve al compagno, che da buona posizione calcia col mancino non trovando lo specchio per poco. La formazione bianconera continua a guadagnare metri di campo con il passare dei minuti, rendendosi pericolosa in più di una circostanza. La partita però scorre fino al fischio finale senza ulteriori sussulti, al “Benelli” termina 0-0.

L’articolo Quinto risultato utile di fila per la Pianese. Contro il Ravenna finisce a reti bianche proviene da U.S. Pianese.