Il post partita di Gubbio-Pianese, Birindelli: “Pareggio giusto, possiamo migliorare ancora nell’ultimo passaggio”

L’allenatore bianconero ha guardato anche ai prossimi playoff: “Non parlo di ambizioni quanto di convinzione”

A due giornate dalla fine, è di 46 punti il bilancio della Pianese, che sul campo del Gubbio ha strappato un punto importante per il prosieguo del suo cammino. A commentare l’1-1 maturato oggi è stato mister Alessandro Birindelli, allenatore delle zebrette, che dopo aver definito “giusto” il pareggio ha spiegato: “Penso che il Gubbio sia partito meglio di noi. Poi siamo cresciuti con il passare dei minuti, abbiamo trovato più spazio e siamo riusciti a ripartire diverse volte”.

“In questo momento però ci manca qualcosa nell’ultimo passaggio: quando dobbiamo concludere facciamo spesso una giocata di troppo e, nelle ripartenze, non siamo sempre lucidi nel gestire il due contro uno – ha proseguito il tecnico –. Siamo comunque riusciti a trovare il gol, che poteva indirizzare la partita in maniera diversa, ma subito dopo le sostituzioni abbiamo incassato il pareggio, che ci ha un po’ tagliato le gambe. Va detto anche che si è fatto sentire il primo caldo importante: giocare alle 14:30 non ha aiutato nessuna delle due squadre. Negli ultimi dieci minuti si è visto, c’era poca lucidità da entrambe le parti. Ora mancano poche partite e i punti iniziano a pesare, quindi aumenta anche l’attenzione”.

“A inizio anno non era immaginabile un percorso del genere. Abbiamo cambiato molti giocatori, inserito tanti giovani e uno staff nuovo. È stato un percorso di crescita importante che, grazie all’impegno dei ragazzi, ci ha portato in una posizione di classifica significativa. Ora devono godersi questo momento, ma anche cercare di mantenerlo, perché occasioni così non capitano spesso. Non parlo solo di risultati, ma anche di ambiente: tra squadra, staff e società si è creato un feeling raro. Inoltre la squadra è cresciuta tanto: partite come questa, a inizio stagione forse le avremmo perse, mentre oggi c’è più maturità nella gestione dei momenti – ha concluso Birindelli –. Per i playoff non parlo di ambizioni quanto di convinzione acquisita. Siamo una squadra che può giocarsela con tutti, come abbiamo dimostrato. Andremo ad affrontarli con i nostri mezzi, sperando di recuperare energie e qualche giocatore. Lo faremo con serenità e tranquillità, come abbiamo fatto per tutta la stagione”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Gubbio-Pianese, Birindelli: “Pareggio giusto, possiamo migliorare ancora nell’ultimo passaggio” proviene da U.S. Pianese.