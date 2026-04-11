La Pianese conquista un ottimo punto in Umbria: col Gubbio termina 1-1

Torna a fare punti la formazione di Birindelli che strappa il pareggio contro una diretta concorrente per i playoff

GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Di Bitonto, Fazzi; Podda (9’ st. Zallu), Rosaia (9’ st. Ghirardello), Carraro, Costa (43’ st. Djankpata), Murru; Mastropietro (38’ st. Hraiech), La Mantia. A disposizione: Bagnolini, Galli, Tentardini, Varone, Signorini, Bacalini, Conti. Allenatore: Mezzanotti (Di Carlo squalificato).

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Simeoni, Proietto (31’ st. Colombo), Martey (41’ st. Tirelli); Ianesi (19’ st. Sodero), Peli (19’ st. Fabrizi); Bellini (41’ st. Ongaro). A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Bertini, Masetti, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Cadirola – Bettani; IV ufficiale: Gianluca Guitaldi di Rimini; Operatore FVS: Elia Tini Brunozzi di Foligno)

MARCATORI: 18′ pt Ianesi (P), 21′ st Bruscagin (G)

AMMONITI: Podda, Carraro, Fabrizi, Mastropietro, Ghirardello

NOTE: Spettatori: 281 + 609 abbonati. Totale: 890. Incasso: 2.166 + 3.317,89 quota abbonamenti. Totale: € 5.483,89. Recupero: 1’, 6’. Angoli: 5-4.

Torna a fare punti la Pianese, che al “Pietro Barbetti” di Gubbio strappa un pareggio importante contro una diretta concorrente nella corsa ai playoff. A sbloccare il match sono proprio le zebrette, che nel primo tempo trovano la rete di Ianesi, alla sua prima marcatura in maglia bianconera, sugli sviluppi di un bello schema da calcio d’angolo. Nella ripresa, tuttavia, sono gli umbri a trovare il gol, a loro volta su palla inattiva, fissando il risultato sull’1-1. Adesso, per Birindelli e i suoi, è già tempo di tornare al lavoro in vista della gara di sabato 18 aprile, quando al Comunale di Piancastagnaio arriverà la Juventus Next Gen per il turno serale in programma alle 20:30.

Il primo squillo è dei padroni di casa che, al 2’, mandano al tiro Costa dopo un bel fraseggio con Matropietro, ma Filippis risponde con una grande parata. La squadra eugubina prova a tenere il pallino del gioco, ma le zebrette si difendono in modo impeccabile. Il gol della Pianese arriva al 18’ con un bello schema su calcio d’angolo: Gorelli fa da torre sul cross di Proietto e, sul pallone vagante davanti alla linea di porta, il più rapido ad avventarsi è Ianesi, che insacca il suo primo gol in maglia bianconera. Con il passare dei minuti i bianconeri guadagnano campo e si riaffacciano davanti a Krapikas al 25’, ma la difesa umbra riesce a respingere. A provare la risposta per il Gubbio è Carraro, che con il mancino calcia dai 25 metri senza trovare lo specchio. Alla mezz’ora la Pianese ci riprova con Proietto, ma la conclusione viene murata da un difensore. I rossoblù tentano di reagire, ma senza mai dare l’impressione di poter impensierire la retroguardia toscana. All’intervallo il punteggio è di 0-1.

Al rientro dagli spogliatoi è subito la Pianese a rendersi pericolosa: dopo neanche 5’, Peli è bravissimo a recuperare palla e superare Bruscagin, ma al momento del tiro Krapikas si fa trovare pronto e devia in corner. Al 10’ Bellini cade in area dopo un contatto con Costa, ma, nonostante le proteste della panchina bianconera che chiede l’intervento dell’FVS, l’arbitro lascia proseguire. Il pareggio del Gubbio arriva al 21’: su un calcio di punizione ben battuto da Mastropietro, La Mantia fa da sponda per Bruscagin che, da pochi passi, non sbaglia. È 1-1 al Barbetti. La formazione di Piancastagnaio prova a reagire e al 25’ si rende pericolosa con Martey, che sfonda sulla destra e mette al centro un traversone per Bellini, ma la difesa avversaria intercetta sul più bello. Quando si arriva all’80’, i padroni di casa trovano anche il gol con Ghirardello, ma per fortuna dei toscani la rete viene annullata per un pallone uscito sul cross di Fazzi: si resta sull’1-1. Nel finale la squadra di Birindelli ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare il gol da tre punti. Dopo i 6’ di recupero concessi, termina 1-1.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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