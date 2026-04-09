La Pianese investe nel futuro: bilancio positivo per settore giovanile e scuola calcio

I due responsabili, Mauro Bicocchi e Simone Fantozzi, hanno parlato della crescita di tutto il movimento bianconero

“È stata un’annata fondamentale per la crescita della società. Venivamo da poca esperienza, ma ci portiamo dietro un bagaglio importante. La crescita è stata molto buona. Partendo dalla squadra Primavera, che riteniamo ben organizzata, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Il nostro obiettivo principale è far crescere i ragazzi e, se possibile, portarli in prima squadra. Ma prima di tutto vogliamo formarli come uomini: questo è il valore più importante”. A parlare è Mauro Bicocchi, responsabile del settore giovanile della Pianese, che oggi ha fatto il punto sull’annata insieme a Simone Fantozzi, responsabile della scuola calcio delle zebrette. “Anche nelle categorie Under 17 e Under 15, rispetto alle difficoltà dello scorso anno, quando abbiamo dovuto costruire le squadre in fretta, possiamo dire che il bilancio è positivo. Si cresce anche attraverso gli errori. Quest’anno abbiamo ottenuto soddisfazioni importanti e visto miglioramenti concreti nei ragazzi”, ha aggiunto Bicocchi.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il bilancio della scuola calcio: “C’è stata una crescita importante a livello numerico, ma soprattutto umano. Il nostro obiettivo è educare i bambini a uno sport sano e trasmettere valori fondamentali – ha spiegato Fantozzi –. Vogliamo creare un ambiente pulito, dove anche i genitori collaborino con noi in modo costruttivo: questo è essenziale. Abbiamo ricevuto molte richieste anche dai territori limitrofi, segno che il lavoro svolto è stato apprezzato. Siamo riusciti a organizzare tutte le categorie per annata, assegnando a ciascuna un allenatore qualificato: non era scontato per il nostro territorio. Stiamo già lavorando per migliorare ulteriormente lo staff e ampliare l’offerta formativa”.

“Investiamo molto nella formazione: partirà un corso allenatori Uefa C proprio qui a Piancastagnaio, un risultato importante che ci permetterà di formare nuovi tecnici direttamente sul territorio – hanno annunciato i due –. Tra gli obiettivi futuri resta la crescita dello staff tecnico, sia a livello qualitativo che quantitativo, per rendere la nostra offerta sempre più competitiva”.

“Forse, ormai, iniziamo a stare un po’ stretti qui. Per questo motivo stiamo lavorando, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per attivare un’altra struttura che ci consenta di dare il giusto spazio a tutte le componenti della società”, hanno concluso.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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