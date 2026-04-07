Pianese, nasce il nuovo inno: il Comunale si emoziona con la voce di Martina Benedetti

La cantante, pianese doc, ha intonato la canzone dal prato del Comunale prima della gara con il Campobasso

Si è aperto con una grande novità il mese di aprile per i sostenitori della Pianese che, sabato pomeriggio, prima del calcio d’inizio della gara con il Campobasso, hanno potuto ascoltare per la prima volta il nuovo inno bianconero, eseguito dal vivo direttamente sul prato del Comunale. La canzone, nata inizialmente da un’idea sviluppata all’interno del tifo, ha preso forma grazie al testo scritto da Corrado Costa. Il brano è stato poi riarrangiato e prodotto da Christian Gheno e interpretato da Martina Benedetti, orgogliosa figlia di Piancastagnaio.

“Mi è stato chiesto di dare voce a questo testo bellissimo, che cita la nostra montagna e il nostro paese. Per me è stato un grande onore e non potevo assolutamente rifiutare: ringrazio ancora per questa opportunità”, ha raccontato la cantante, soffermandosi anche sulla nascita del progetto: “Abbiamo registrato tutto molto velocemente a Milano, dove vivo attualmente, insieme a Christian Gheno, che si è occupato della produzione musicale”.

“Sabato scorso è stata un’emozione fortissima, ho anche pianto – ha confessato –. Cantare nel mio paese è già di per sé un onore incredibile, ma farlo sul campo della Pianese è qualcosa che capita una volta nella vita. Vedere tutte quelle facce conosciute, piene di emozione per la partita, che univano le loro voci alla mia è stato davvero indescrivibile”. “Per me quel campo rappresenta anche l’infanzia: sono nata qui, venivo a vedere le partite con i miei amici. È stato un momento davvero speciale”, ha concluso la cantante.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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