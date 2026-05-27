Prolungati i contratti di Bertini, Chesti e Gorelli

I tre calciatori si legano al club bianconero anche per la prossima stagione
L’US Pianese comunica che i calciatori Marco Bertini, Francesco Chesti e Matteo Gorelli resteranno legati al club bianconero anche per la stagione 2026/27.
Per tutti e tre è infatti scattato il rinnovo automatico dell’accordo al raggiungimento di determinati obiettivi fissati contrattualmente.
La società esprime soddisfazione per il rinnovo dei tre calciatori e augura loro buon lavoro per la prossima stagione.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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