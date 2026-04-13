Riprende la preparazione della Pianese, contro la Juventus Next Gen ultima sfida casalinga del campionato

Il programma delle zebrette in vista della sfida contro la formazione Under 23 juventina

La Pianese ha passato una domenica di riposo che si è rivelata particolarmente dolce, perché in seguito al buon pari ottenuto sabato in quel di Gubbio e ai risultati provenienti dagli altri campi le zebrette hanno potuto festeggiare con due turni di anticipo l’accesso ai playoff, che mettono in palio un posto per andare in Serie B. Un grande traguardo che premia tutto il lavoro svolto dal gruppo squadra, che nelle ultime due sfide tenterà di conquistare il miglior piazzamento possibile.

Questo pomeriggio, intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi a Piancastagnaio per cominciare a preparare l’impegno di sabato 18 aprile contro la Juventus Next Gen (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 20:30), valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, ultima sfida casalinga della stagione regolare. La squadra bianconera, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha svolto un lavoro di scarico finalizzato al recupero dalle fatiche della partita disputata in Umbria, condizionata dal grande caldo.

Il gruppo amiatino proseguirà con gli allenamenti domattina, ed effettuerà sedute mattutine anche mercoledì, giovedì e venerdì, giorno di vigilia della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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