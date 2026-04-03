Sfida playoff al Comunale: la Pianese ospita il Campobasso. Birindelli: “I sogni vanno coltivati”

L’allenatore delle zebrette ha presentato la sfida contro la forte compagine molisana

“Siamo in un momento cruciale della stagione, è inutile negarlo”. Esordisce così in conferenza stampa mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nel presentare la prossima sfida dei suoi ragazzi. Domani, infatti, le zebrette sono attese da un vero e proprio scontro diretto contro il Campobasso. I molisani precedono di appena quattro lunghezze gli amiatini in classifica e, in un momento così delicato, ogni partita può rivelarsi decisiva in vista del piazzamento finale e, di conseguenza, della griglia playoff. Il calcio d’inizio, in programma alle 14.30 di domani, sabato 4 aprile, sarà affidato al signor Francesco Aloise della sezione di Voghera, assistito da Alberto Mandarino della sezione di Alba-Bra e Usman Ghani Arshad della sezione di Bergamo. Il quarto ufficiale designato è Mario Picardi (Viareggio), mentre l’operatore FVS è Angelo Di Curzio di Civitavecchia.

“La posizione che abbiamo ci permette anche di ragionare e riflettere partita dopo partita – prosegue il tecnico –. Nell’ultima gara con il Forlì abbiamo fatto una partita da squadra: c’era la necessità di abbassarci un po’ rispetto al solito, anche perché la condizione in questo momento non è delle migliori. È un calo fisiologico che può starci, considerando che i ragazzi lavorano con continuità da luglio, con grande serietà e impegno”.

“Partite come quella di domani sono difficili da vivere in una stagione, sia per noi come staff sia per la società. Si è creato qualcosa di speciale tra squadra, ambiente e tifosi, e non è scontato. I ragazzi devono godersi questo momento, perché se lo sono meritato con il lavoro – conclude Birindelli –. Adesso arriva il bello: i sogni vanno coltivati perché si realizzino. È giusto avere ambizione, come ce l’abbiamo noi e la società. Affronteremo la partita con entusiasmo, ma anche con grande senso di responsabilità, sapendo che può spostare gli equilibri in ottica playoff. La posizione in classifica conta, soprattutto per il fattore campo nei turni successivi. Noi la viviamo con serenità e convinzione, consapevoli di quello che siamo”.