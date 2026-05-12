Pianese all’assalto del Lecco con un solo risultato a disposizione. Birindelli: “In campo senza paura”

I bianconeri affronteranno domani la quarta classifica del girone A con l’obbligo di vincere per raggiungere i quarti di finale dei Playoff Serie C Lavoropiù

Alla Pianese serve un’altra grande serata, un’altra piccola impresa, per continuare a sognare. I bianconeri, infatti, dopo l’1-1 maturato domenica scorsa al Comunale contro il Lecco, hanno l’obbligo di vincere al Rigamonti-Ceppi per staccare il pass per i quarti di finale. Un traguardo che rappresenterebbe un’altra pagina di storia per le zebrette, già capaci in questa stagione di raggiungere risultati mai toccati prima dalla società amiatina. L’appuntamento con il ritorno del primo turno nazionale dei Playoff Serie C Lavoropiù è fissato per domani alle 20.00 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. A dirigere la sfida sarà Alberto Poli della sezione di Verona, assistito da Simone Della Mea di Udine e Giovanni Boato di Padova. Quarto ufficiale Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, mentre al Var ci sarà Daniele Chiffi di Padova con Luca De Angeli di Milano nel ruolo di Avar.

“Stiamo vivendo tantissime emozioni e tutte positive. Sono quelle sensazioni che ti fanno sentire meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e affronti squadre forti con la possibilità di inseguire il tuo sogno, tutto questo ti gratifica enormemente”. Così mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nella conferenza stampa di presentazione della gara. “Essere qui è qualcosa di straordinario che solo pochi mesi fa sembrava impensabile. Ai ragazzi dico sempre che i sogni vanno coltivati, e loro lo stanno facendo ogni giorno attraverso il lavoro quotidiano” ha aggiunto il tecnico.

“Sappiamo che sarà una partita difficilissima, nella quale sarà fondamentale anche la gestione delle energie, perché arriviamo da una gara in cui abbiamo speso tantissimo – ha proseguito Birindelli guardando alla sfida di domani –. È una partita che affrontiamo con un solo risultato utile, mentre loro avranno il vantaggio del doppio risultato. Noi però andremo in campo con la stessa spensieratezza che ci ha accompagnato fin qui e mi piacerebbe rivedere la convinzione mostrata nella seconda parte della gara d’andata. Ai ragazzi chiedo di giocare con serenità e con la voglia di uscire dal campo senza rimpianti. Sono sicuro che metteranno in campo tutto quello che hanno, come hanno sempre fatto”.

“Noi dello staff dovremo essere pronti a supportare i ragazzi, a correggere eventuali situazioni e a sostenerli nei momenti di difficoltà. Poi, una volta finita la partita, entreremo nello spogliatoio e ci saluteremo. Se il Lecco sarà stato più bravo faremo i complimenti all’avversario; se invece saremo noi a passare il turno, allora festeggeremo insieme come abbiamo sempre fatto. Al di là del risultato, questi ragazzi hanno fatto qualcosa che va oltre l’aspetto sportivo. Vivendoli ogni giorno si capiscono tante cose: il valore umano spesso supera quello calcistico. Quest’anno hanno dimostrato di essere prima di tutto uomini, ragazzi con grande voglia di mettersi in discussione e di costruire qualcosa di importante nel proprio percorso di vita. E il calcio, in questo senso, conta relativamente. Senza valori, in qualsiasi ambito, si va poco lontano. Loro invece hanno valori importanti che li accompagneranno sempre e sono sicuro che nella loro vita si prenderanno grandi soddisfazioni, indipendentemente da come finirà questa partita”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Pianese all’assalto del Lecco con un solo risultato a disposizione. Birindelli: “In campo senza paura” proviene da U.S. Pianese.