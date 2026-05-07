Pianese-Lecco, gli orari delle due gare

La Lega Pro ha reso noti date e orari dei quarti di finale dei Playoff Lavoropiù di Serie C, che vedranno la Pianese sfidare il Lecco.
La formazione bianconera giocherà la gara di andata allo Stadio Comunale di Piancastagnaio domenica 10 maggio, con calcio di inizio fissato alle ore 20.00.
Il ritorno, invece, è in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Rigamonti-Ceppi, anche in questo caso alle ore 20.00.
In caso di parità al termine dei 180 minuti regolamentari, accederà alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season. La squadra che supererà il turno accederà alle semifinali playoff, in programma a partire da domenica 17 maggio.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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