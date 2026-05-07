Sarà Pianese-Lecco: definito l’accoppiamento degli ottavi playoff

Sarà Pianese-Lecco l’ottavo di finale dei Playoff Lavoropiù di Serie C. Questa mattina, alla presenza di Gianluca Zambrotta e di Tommaso Donati, responsabile dell’area agonistica della Lega Pro, si è svolto il sorteggio del primo turno della fase nazionale degli spareggi che decreteranno chi prenderà parte alla Serie B 2026/27.

Il turno si articolerà in un doppio confronto tra andata e ritorno. In caso di parità al termine dei 180 minuti regolamentari, accederà alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season.

La gara di andata si disputerà domenica prossima, 10 maggio, allo Stadio Comunale di Piancastagnaio. Il ritorno, invece, è in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Mario Rigamonti Mario Ceppi.

La formazione che supererà il turno accederà ai quarti di finale, al via domenica 17 maggio, ai quali prenderanno parte anche le tre seconde classificate della regular season. Anche in questo caso gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio tra teste di serie e squadre qualificate.

(Ufficio Stampa US Pianese)