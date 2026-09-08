Pianese, riparte la Scuola Calcio: giornata speciale a Piancastagnaio con la prima squadra

A inaugurare la stagione il vicepresidente Ettore Speroni e il direttore sportivo Francesco Cangi. Poi la consegna dei kit gara da parte dei giocatori della prima squadra

Riparte con il massimo dell’entusiasmo la Scuola Calcio dell’US Pianese, che ieri, lunedì 7 settembre, ha dato il via alla nuova stagione allo Stadio Comunale di Piancastagnaio.

Alla presenza dei tanti piccoli calciatori, a inaugurare l’anno sportivo è stato il vicepresidente della società amiatina Ettore Speroni, che ha portato anche i saluti del presidente Maurizio Sani, assente per impegni concomitanti. Al suo fianco il direttore sportivo Francesco Cangi, a testimonianza dell’importanza che Scuola Calcio e settore giovanile rivestono nel progetto della Pianese.

Dopo l’intervento di Speroni, hanno preso la parola Simone Fantozzi, responsabile della Scuola Calcio, e Mauro Bicocchi, responsabile del settore giovanile, che hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati e rivolto un grande in bocca al lupo a tutti i giovani atleti per la stagione appena iniziata.

Infine, il momento più atteso dai piccoli calciatori: la consegna dei kit gara direttamente dalle mani dei giocatori della prima squadra. A consegnare il materiale sono stati i due portieri Gianluca Astaldi e Michele Pezzolato, insieme a Francesco Chesti e Luca Ercolani.

(Ufficio Stampa US Pianese)





















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