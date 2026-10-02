Pianese, per la fascia sinistra ecco Kevin Haveri

Il calciatore classe 2001, ex Torino, vanta presenze in Serie B e in Serie C

La società U.S. Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con Kevin Haveri, che entra a titolo definitivo a far parte della rosa bianconera.

Nato il 18 settembre 2001 in Albania, Haveri è un esterno sinistro, impiegabile sia in difesa sia, all’occorrenza, a centrocampo. Il calciatore completa la trafila nel settore giovanile in Albania e veste anche la maglia della Nazionale albanese Under 17 e Under 19, ricevendo inoltre una convocazione con la Nazionale maggiore.

Nel 2019 si trasferisce in Italia al Mantova, con cui nella stagione 2019/20 disputa il campionato di Serie D contribuendo alla vittoria del girone B. Nella stagione successiva passa al Campodarsego, sempre in Serie D, prima di approdare al Rimini, dove rimane dal 2021 al 2023. Con la formazione romagnola conquista la promozione in Serie C nella prima stagione e si mette in evidenza anche nel campionato successivo. Le prestazioni con il Rimini gli valgono la chiamata dalla Serie A, dal Torino, che nell’estate 2023 lo acquista e lo manda in prestito all’Ascoli in Serie B. Nel corso della stessa stagione veste poi la maglia del Catania in Serie C. Nel 2024/25 si trasferisce in prestito al Campobasso, dove rimane nella prima parte dell’annata, prima di passare al Messina nella seconda metà della stagione. Nell’ultima stagione disputata ha invece indossato la maglia del Livorno.

Haveri, che arriva alla Pianese da svincolato, vanta attualmente 64 presenze in Serie C tra campionato e Coppa, 6 presenze in Serie B e una presenza in Coppa Italia.

Il calciatore è già a disposizione di mister Zanchetta e ha scelto la maglia bianconera numero 3. A Kevin il benvenuto nella famiglia delle zebrette e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura con la Pianese.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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