I risultati del settore giovanile: domenica 18 ottobre 2026

Nel weekend appena concluso sono scese in campo l’Under 17 e l’Under 15 bianconera, che al pari della prima squadra hanno affrontato i pari età del Pineto. Escono sconfitti i ragazzi di Goretti, mentre l’Under 15 conquista un punto. Turno di riposo invece per la Primavera 4, che tornerà in campo questo sabato. Di seguito i risultati delle zebrette:

UNDER 17: Pianese-Pineto 0-3

UNDER 15: Pianese-Pineto 1-1

(Ufficio Stampa US Pianese)

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