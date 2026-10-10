Il post partita di Ostiamare-Pianese, Zanchetta: “Siamo sulla strada giusta, la continuità di risultati ci dà fiducia”

Il tecnico bianconero ha commentato in sala stampa la prestazione della squadra

“Abbiamo disputato una bella gara, riuscendo a chiudere gli spazi, a concedere poco in profondità e a mettere costantemente in apprensione la difesa avversaria”. Esordisce così mister Andrea Zanchetta nel commentare in sala stampa la prestazione della Pianese, uscita da Ostia con un pareggio che allunga la striscia positiva. “È stata una partita equilibrata, nella quale abbiamo creato situazioni molto pericolose senza riuscire a concretizzarle. Tuttavia – precisa il tecnico delle zebrette – venire qui e concedere così poco agli avversari è motivo di orgoglio e rappresenta un ulteriore segnale di una buona prestazione. Credo che siamo sulla strada giusta”.

“Questa continuità di risultati – aggiunge Zanchetta – ci dà sicuramente fiducia, perché, come diciamo sempre, niente trasmette sicurezza quanto i risultati. Al di là di questo, però, vedo ragazzi che credono nel lavoro e che non mollano mai, nemmeno nei momenti di difficoltà, e si aiutano reciprocamente con grande spirito di sacrificio. Sotto questo aspetto non posso che elogiarli, perché stanno dimostrando di avere l’atteggiamento giusto. A volte le partite si vincono grazie alla qualità di determinate giocate, altre volte si fa più fatica, ma oggi la squadra ha interpretato la gara nel modo in cui doveva farlo. Per questo sono soddisfatto della prestazione”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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