Vicenza-Pisa 0-3

VICENZA. Gagno, Carraro (46′ Rauti), Marchizza, Leverbe (73′ Costa), Cuomo (54′ Valoti), Alessio (64′ Moncini), Pellizzari, Sandon, Zonta, Merkaj, Pietrelli (54′ Caferri). A disposizione. Tantalocchi, Bellemo, Morra, Corazza, Brignenti, Talarico, Papetti. Allenatore Gallo.
PISA. Confente, Angori, Leris (91′ Canestrelli), Pittarello, Tramoni (72′ Rao), Primasso (72′ Bozhinov), Correia, Moreo (72′ Marras), Calabresi, Leone, Zanon (86′ Coppola). A disposizione. Scuffet, Ferrah, Loyola, Esteves, Vural, Piccinini, Denoon. Allenatore Bianco.
Arbitro. Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti. Trinchieri-Russo. 4° Ufficiale. Restaldo. Var. Rutella. Avar. Prontera.
Reti. 19′ Pittarello, 48′ Calabresi, 92′ Rao.
Note. Leverbe, Leris. Recupero 0′ pt; 5′ st.
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