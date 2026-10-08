DAZN Bet Club è il nuovo Back Sponsor del Pisa SC

DAZN Bet Club è il nuovo Official Infotainment Partner del Pisa Sporting Club.

Pisa Sporting Club e DAZN Bet Club annunciano l’inizio di una nuova partnership che vedrà DAZN Bet Club apporre il proprio marchio sulle maglie ufficiali dei Nerazzurri in qualità di Back Sponsor.

“Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori e obiettivi comuni e che mette al centro ambizione, innovazione e volontà di costruire insieme un percorso di crescita, con entusiasmo e determinazione“, afferma Donato Nigro, General Manager di DAZN Bet Club.

La partnership segna l’inizio di un cammino che coinvolgerà entrambe le realtà in maniera sempre più attiva, con l’obiettivo di sviluppare un rapporto capace di andare oltre la semplice visibilità del marchio. L’intento è costruire nel tempo una collaborazione concreta e riconoscibile, capace di generare valore per noi, per il Club e soprattutto per la sua tifoseria

Infatti, il progetto prenderà vita anche attraverso una serie di iniziative rivolte ai tifosi, che nelle prossime settimane potranno vivere esperienze dedicate, attività di coinvolgimento e contenuti esclusivi. Un modo per creare occasioni di incontro e rafforzare il rapporto con la community nerazzurra, accompagnando il Club nel corso della stagione.

Pisa Sporting Club e DAZN Bet Club condividono così l’ambizione di affrontare il futuro con energia e spirito innovativo, dando forma a una partnership dinamica e in continua evoluzione, dentro e fuori dal campo.

“La partnership con DAZN Bet Club è l’ulteriore conferma che il nostro Club sta prendendo sempre di più una dimensione Nazionale e non solo – è il commento di Giuseppe Corrado, Presidente Pisa Sporting Club –. DAZN Bet Club è, infatti, un brand di livello internazionale che punta ad offrire al proprio pubblico un’esperienza di intrattenimento moderna e innovativa; un percorso che il Pisa Sporting Club sta seguendo da tempo alla Cetilar Arena e che sta guidando la realizzazione del nuovo Centro Sportivo. Da oggi questo obiettivo si rafforza grazie ad un partner con cui condividere strategie, obiettivi e passione”.

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