INFO BIGLIETTI: LENTIGIONE-PONTEDERA

Informativa biglietti per Lentigione-Pontedera, settima giornata di Serie D Girone D, in programma domenica 11 ottobre, alle ore 15:00, allo stadio “Volante Levantini”, Lentigione di Brescello (RE).
I tagliandi per assistere all’incontro saranno acquistabili direttamente alla biglietteria dello Stadio, aperta un’ora prima del calcio d’inizio (no pagamenti elettronici).
Prezzo biglietti:
INTERO: €12,00.
RIDOTTO (13-18 ANNI E OVER 65): €8,00.
UNDER 13: ingresso gratuito.
La partita non sarà trasmessa in diretta. Saranno disponibili gli highlights della gara il giorno successivo.
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