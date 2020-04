Giovanni Corrado: “Non sarà facile, ma lavoriamo per ripartire”

Giovanni Corrado ha festeggiato i 111 anni del Pisa Sporting Club nella sua residenza milanese: un anniversario importante che arriva in un momento difficile per tutto il Paese. Il Direttore Generale nerazzurro ha parlato degli scenari presenti e futuri ai microfoni di Canale 50 nello Speciale realizzato dalla redazione sportiva per il compleanno del sodalizio di via Cesare Battisti: “L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando non ci permette di vivere questo anniversario come avremmo voluto ma abbiamo comunque provato a trasmettere la nostra vicinanza ai tifosi. Vorremmo presto tornare a fare il nostro mestiere e dare anche ai tifosi la possibilità di rivedere le partite: non è importante la data in cui si finirà, non farei previsioni, però è giusto finire nel rispetto della competizione. Certo, quando torneremo in campo ci saranno tante componenti, fisiche e mentali, ed è impossibile capire quali saranno le conseguenze sulle prestazioni ma vorremo farci trovare preparati, dato che non sarà facile”.

Esiste però anche una linea di pensiero che vorrebbe chiudere definitivamente la stagione 2019-2020: “Personalmente escludo questo scenario. Ci sono due indicazioni ben chiare: la UEFA chiede di proseguire i campionati, la FIFA ipotizza la ripresa anche arrivando a giocare tra settembre e novembre. Sono discorsi prematuri legati anche a questioni legali e contrattuali, però nel rispetto della regolarità di un campionato, degli investimenti fatti, di chi ci ha lavorato e di chi ha tifato non penso sia rispettoso ipotizzare l’annullamento di una competizione. Decidere a tavolino porterebbe cause e contenziosi che sarebbero più che mai fuori luogo“.

In ogni caso è difficile programmare, sotto tutti i punti di vista: “Si, al 300%. Per la tipologia del lavoro, degli investimenti, dei progetti, delle strutture, per tutto. Pian piano speriamo di rimettere tutto in carreggiata, compreso il progetto stadio di cui oggi non si può parlare perché ci sono altre priorità: la nostra bravura deve essere quella di essere pronti e rapidi quando si ripartirà“.

