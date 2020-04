Il Presidente Ghirelli ricorda Giorgio Bressani

Giorgio Bressani era molto di più di un segretario del Como Calcio. Eppure il ruolo del segretario e’ strategico in una società di calcio, ma Giorgio era il punto di riferimento perché assommava in sè competenza, storia del club glorioso, rapporti umani. Quando si è questo impasto di umanità, professionalità e radici allora oggi, la sua morte è un colpo terribile per il Como, la sua amata società, per la Serie C e per il calcio italiano. Oggi, siamo più poveri tutti, a noi della sua famiglia calcistica resta il dolore e il ricordo. Alla sua vera famiglia siamo vicini con affetto e dolore e ci permettiamo di dire che Giorgio era un grande uomo, un marito eccelso ed un padre splendido. Conserveremo insieme la sua memoria e il suo ricordo. Giorgio ti vogliamo bene.

Francesco Ghirelli