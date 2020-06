Giuseppe Corrado: “Le prime partite saranno fondamentali”

Il lungo stop sta per concludersi.

Tra una settimana il Pisa tornerà in campo, sfidando la Salernitana nella prima tappa di un lungo ed intenso rush finale. A descrivere il momento dei nerazzurri il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado intervenuto nel corso della trasmissione “Diario Neroazzurro” di Canale 50: “Manca ancora qualche giorno e sfrutteremo questo tempo nel migliore dei modi per ritrovare la forma ed un pò più di resistenza. Le prime partite saranno fondamentali e penso che saranno molto importanti le cinque sostituzioni per dosare le energie. Complessivamente, però, la squadra sta bene“.

La Serie B si sposta al venerdì: “Per maggiore garanzia abbiamo chiesto di avere le partite tutte lo stesso giorno ed è stato individuato il venerdì per non sovrapporsi con la Serie A. Personalmente mi auguro anche che prima della fine di queste 10 partite possano riaprirsi le porte dello stadio ai tifosi. Cinema e discoteche, con alcune regole da rispettare, riapriranno e quindi penso che, essendo un ambiente aperto, possa tornare la gente allo stadio: ovviamente in sicurezza e seguendo le regole”

Sullo sfondo resta, ovviamente, anche il progetto legato alla nuova Arena: “Stiamo finalizzando il Pef con alcuni aggiustamenti necessari dopo l’emergenza Covid-19. Ci sono alcuni parametri da prendere come riferimento e alcune modifiche marginali ma crediamo che sarà tutto pronto verso la fine di luglio“.

