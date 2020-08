Samuele Birindelli: “Ai Playoff in tanti avrebbero voluto evitarci”

Per Samuele Birindelli è stata la stagione della consacrazione e del traguardo importantissimo delle cento presenze in nerazzurro: “E’ stata davvero una bella stagione, abbiamo raggiunto con largo anticipo l’obiettivo principale e per poco non centravamo anche i playoff. Resta un po’ di rammarico perché sapevamo di star bene e ci meritavamo questa soddisfazione”.

Il Pisa si è comunque ritagliato un ruolo importante: “Sono convinto che se fossimo andati ai playoff in tanti avrebbero voluto evitarci. Peccato, ma ripartiremo per farci trovare pronti il prossimo anno: per i nostri avversari sarà ancora più dura”.

