Tutti fermi, spazio alle Nazionali.

E le attenzioni in casa nerazzurra si spostano ovviamente sui 3 protagonisti delle sfide in programma a partire da domani, con l’Under 21 Azzurra e i pari età della Romania che si giocheranno la qualificazione alla fase finale dei campionati Europei di categoria.

Marco Varnier e Samuele Birindelli, inseriti nei due gruppi agli ordini dei tecnici Nicolato e Bollini sono attesi da ben 3 gare. Si comincia come detto domani (ore 14.15) allo Stadio “Víkingsvöllur”di Reykjavik per con il recupero della gara con l’Islanda rimandata un mese fa: e quindi domenica (ore 17.30) nuova trasferta, questa volta allo “Stade Municipal de Differdange” per la sfida al Lussemburgo. Ultima tappa di questo fondamentale trittico all’Arena Garibaldi, mercoledì 18 novembre (ore 17.30) contro la Svezia: una gara che si giocherà ovviamente a porte chiuse.

Sfida fondamentale anche per l’Under 12 della Romania che avrà tra i suoi sicuri protagonisti il centrocampista nerazzurro Marius Marin: l’appuntamento è fissato per martedì prossimo (ore 19.30) allo “Stadionul Ilie Oană” di Ploiesti per la sfida con la Danimarca capolista del girone che vede proprio la Romania come prima inseguitrice.

L’articolo L’Arena si prepara ad ospitare di nuovo la Nazionale Under 21 proviene da Ac Pisa 1909.