Val Seriana 2021: il programma completo del ritiro dei Nerazzurri

E’ tutto pronto in Val Seriana per l’arrivo del Pisa Sporting Club.

La preparazione dei nerazzurri al campionato di Serie B 2021-2022 si svolgerà dal 14 al 30 luglio nelle valli bergamasche con la squadra che si dividerà tra il quartier generale allestito presso l’Hotel Milano Alpen Resort Meeting & SPA di Castione della Presolana (Bergamo) e il Centro Sportivo “G.Paolo Marinoni” di Rovetta.

Il programma di lavoro dei nerazzurri prevede doppie sedute giornaliere di allenamento per tutta la durata del ritiro con tre amichevoli utili per testare la condizione della squadra che si giocheranno al “Marinoni”:

Mercoledì 21 luglio (ore 17.30). Pisa-Selezione Locale

Sabato 24 luglio (ore 17.00). Pisa-Cremonese

Giovedì 29 luglio (ore 17.30). Pisa-Pro Sesto

Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti dedicati al territorio e ai tifosi nerazzurri che decideranno di seguire il Pisa Sporting Club in Val Seriana:

Sabato 17 luglio una delegazione della squadra nerazzurra sarà presente alla manifestazione “Commercianti On the Road” che andrà in scena a Castione della Presolana precisamente lungo le vie Donizetti, Fantoni e Locatelli. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle ore 23.00 e i commercianti locali esporranno i loro prodotti tipici con degustazioni delle specialità del luogo.

Venerdì 23 luglio appuntamento invece con il saluto di tutta la squadra, una sorta di presentazione estiva del Pisa Sporting Club che si svolgerà a Castione della Presolana (orario e luogo saranno successivamente comunicati).

Ricordiamo che, grazie alla partnership con Eventour, sarà infatti possibile prenotare la propria “Vacanza Nerazzurra” con una corsia preferenziale, avendo accesso ad una serie di servizi esclusivi. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a Eventour, Tour Operator Ufficiale della Società nerazzurra, ai seguenti contatti:

Mob. 334.2453382

Tel. 0584.1640198

mail. info@torneiinternazionali.com