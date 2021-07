I precedenti Italia vs Inghilterra

La prima volta a decidere la sfida fu Marco Tardelli al minuto 78. La seconda, al momento ultima, dopo 120’ a reti inviolate, risolutivo per il morale e per l’esito del match fu il cucchiaio di Andrea Pirlo.

Ammontano soltanto a 2 i precedenti fra Italia e Inghilterra in una fase finale dell’Europeo di calcio. A Euro 1980, il 15 giugno, al Comunale di Torino gli Azzurri passarono di misura grazie alla rete dell’allora centrocampista juventino. A Euro 2012, il 24 giugno, a Kiev per decidere che avrebbe staccato il biglietto valido per la semifinale furono necessari i penalty. Buffon e compagni vittoriosi per 4-2, ma tutti concordi sul peso psicologico del cucchiaio fatto dal Maestro.

Curiosamente le due nazionali non sono mai state faccia a faccia nel cammino di qualificazione agli europei.

Negli ultimi 3 scontri diretti Azzurri sempre a punti.

Il 27 marzo 2018, al Wembley Stadium, terminò in pareggio: Vardy al 26’, Insigne (dagli undici metri) all’87’…





