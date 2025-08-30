Posted on by

I convocati per la sfida della Cetilar Arena

Ultimo
breve
allenamento
prima
del
match
contro
la
Roma,
in
programma
questa
sera
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena.
Lo
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino
ha
scelto
i
convocati
per
il
match:


#
1

Adrian
SEMPER
#
3

Samuele
ANGORI      
#
4

Antonio
CARACCIOLO
#
5

Simone
CANESTRELLI
#
6

Marius
MARIN
#
7

Mehdi
LERIS
#
8

Malthe
HOJHOLT
#
9

Henrik
MEISTER
#
10

Matteo
TRAMONI
#
11

Juan
CUADRADO
#
12

Nicolas
ANDRADE
#
14

Ebenezer
AKINSANMIRO
#
15

Idrissa
TOURE’
#
16

Louis
Thomas
BUFFON
#
18

Mbala
NZOLA
#
20

Michel
AEBISCHER
#
22

Simone
SCUFFET
#
23

Calvin
STENGS
#
32

Stefano
MOREO
#
33

Arturo
CALABRESI
#
36

Gabriele
PICCININI
#
44

Daniel
DENOON
#
47

Mateus
LUSUARDI
#
72

Giacomo
MAUCCI
#
76

Jeremy
MBAMBI
#
77

Mert
DURMUSH