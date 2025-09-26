Nerazzurri, allenamenti senza soste

Immediata
ripresa
degli
allenamenti
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
questa
mattina
ha
iniziato
la
breve
preparazione
in
vista
del
match
di
campionato
contro
la
Fiorentina
in
programma
domenica
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena.
La
squadra
nerazzurra,
rientrata
ieri
sera
all’Aeroporto
“Galilei”
dopo
la
gara
di
Torino
che
ha
sancito
l’eliminazione
dalla
Coppa
Italia,
si
è
radunata
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
per
una
seduta
tecnico-tattica.
Domani
pomeriggio
sarà
subito
tempo
di
rifinitura
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
in
serata
raggiungerà
poi
il
ritiro
pregara.