Nerazzurri, allenamenti senza soste

Immediata

ripresa

degli

allenamenti

per

il

Pisa

Sporting

Club

che

questa

mattina

ha

iniziato

la

breve

preparazione

in

vista

del

match

di

campionato

contro

la

Fiorentina

in

programma

domenica

(ore

15.00)

alla

Cetilar

Arena.

La

squadra

nerazzurra,

rientrata

ieri

sera

all’Aeroporto

“Galilei”

dopo

la

gara

di

Torino

che

ha

sancito

l’eliminazione

dalla

Coppa

Italia,

si

è

radunata

al

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado

per

una

seduta

tecnico-tattica.

Domani

pomeriggio

sarà

subito

tempo

di

rifinitura

per

il

Pisa

Sporting

Club

che

in

serata

raggiungerà

poi

il

ritiro

pregara.