Gli appuntamenti del Settore Giovanile

Comincia
a
prendere
corpo
il
programma
delle
squadre
giovanili
del
Pisa
Sporting
Club.
In
campo
maschile
la
Primavera
è
attesa
dalla
complicata
trasferta
di
Pescara,
mentre
Under
16
e
Under
16
faranno
visita
alla
Sampdoria
Campionato
PRIMAVERA
2
Pescara-Pisa
(sabato,
ore
11.30)
Centro
“Poggio
degli
Ulivi”,
Contrada
Moscarola,
Sant’Angelo
(Pe)
CAMPIONATO
UNDER
16
Sampdoria-Pisa
(domenica,
ore
15.30)
Campo
“3
Campanili”,
via
Marconi,
Bogliasco
Campionato
UNDER
15
Sampdoria-Pisa
(domenica,
ore
12.30)
Campo
“4
Campanili”,
via
Marconi,
Bogliasco
In
campo
femminile
doppia
sfida
con
la
Folgor
Marlia;
pronte
a
scendere
in
campo
le
Juniores
e
le
Under
15
Campionato
JUNIORES
Folgor
Marlia-Pisa
(sabato,
ore
15.30)
Campo
Sportivo
di
Viale
Europa,
Marlia
Campionato
UNDER
15
Folgor
Marlia-Pisa
(sabato,
ore
9.00)
Campo
Sportivo
di
Viale
Europa,
Marlia