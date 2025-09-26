Gli appuntamenti del Settore Giovanile

Comincia

a

prendere

corpo

il

programma

delle

squadre

giovanili

del

Pisa

Sporting

Club.

In

campo

maschile

la

Primavera

è

attesa

dalla

complicata

trasferta

di

Pescara,

mentre

Under

16

e

Under

16

faranno

visita

alla

Sampdoria



Campionato

PRIMAVERA

2

Pescara-Pisa

(sabato,

ore

11.30)

Centro

“Poggio

degli

Ulivi”,

Contrada

Moscarola,

Sant’Angelo

(Pe)



CAMPIONATO

UNDER

16

Sampdoria-Pisa

(domenica,

ore

15.30)

Campo

“3

Campanili”,

via

Marconi,

Bogliasco



Campionato

UNDER

15

Sampdoria-Pisa

(domenica,

ore

12.30)

Campo

“4

Campanili”,

via

Marconi,

Bogliasco

In

campo

femminile

doppia

sfida

con

la

Folgor

Marlia;

pronte

a

scendere

in

campo

le

Juniores

e

le

Under

15



Campionato

JUNIORES

Folgor

Marlia-Pisa

(sabato,

ore

15.30)

Campo

Sportivo

di

Viale

Europa,

Marlia



Campionato

UNDER

15

Folgor

Marlia-Pisa

(sabato,

ore

9.00)

Campo

Sportivo

di

Viale

Europa,

Marlia