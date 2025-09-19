“Orgoglioso di vestire questi colori”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Mateus
Lusuardi:
“Sono
molto
orgoglioso
di
essere
a
Pisa
e
di
difendere
questi
colori
in
un
campionato
importante
come
la
Serie
A.
So
di
non
aver
fatto
una
buona
prestazione
contro
l’Udinese
ma
sono
un
ragazzo
giovane
e
ho
tanto
da
imparare.
La
squadra
resta
comunque
la
cosa
più
importante
e
la
salvezza
è
il
nostro
primo
obiettivo”.
