“Orgoglioso di vestire questi colori”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Mateus

Lusuardi:

“Sono

molto

orgoglioso

di

essere

a

Pisa

e

di

difendere

questi

colori

in

un

campionato

importante

come

la

Serie

A.

So

di

non

aver

fatto

una

buona

prestazione

contro

l’Udinese

ma

sono

un

ragazzo

giovane

e

ho

tanto

da

imparare.

La

squadra

resta

comunque

la

cosa

più

importante

e

la

salvezza

è

il

nostro

primo

obiettivo”.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)