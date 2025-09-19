Sono 237 gli abbonamenti sottoscritti per la nuova stagione della Pianese. Un risultato importante, superiore anche a quello dello scorso anno, quello della storica prima stagione tra i professionisti disputata al Comunale di Piancastagnaio, e che conferma la crescita costante della realtà bianconera.

La società US Pianese desidera ringraziare uno a uno i 237 abbonati per il loro sostegno, mai dato per scontato. Grazie ai 237 cuori bianconeri che hanno scelto di essere al fianco della squadra domenica dopo domenica. Grazie a chi non vuole lasciarla mai sola.

#SulMonteSiTifaPiùForte era lo slogan scelto per questa campagna abbonamenti. E i nostri sostenitori hanno deciso di dimostrarlo una volta di più.

237 volte grazie.

L’articolo #SulMonteSiTifaPiùForte, 237 gli abbonamenti venduti: la passione Pianese cresce sempre di più proviene da U.S. Pianese.