“Pronto a dare tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Simone
Scuffet:
“Con
il
Pisa
ci
siamo
confrontati
da
subito
sul
progetto
da
percorrere
assieme;
la
Società
mi
ha
convinto
e
io
ho
accettato
con
entusiasmo
per
cercare
di
fare
ciò
che
serve
per
raggiungere
l’obiettivo,
giocando
e
dando
una
mano
a
tutto
tondo,
anche
alzando
il
livello
dell’allenamento.
Quest’anno
dobbiamo
mantenere
sempre
il
giusto
equilibrio,
senza
andare
dietro
all’emotività
perché
il
campionato
è
lungo
e
spesso
si
decide
tutto
all’ultima
giornata”
