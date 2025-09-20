“Pronto a dare tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Simone

Scuffet:

“Con

il

Pisa

ci

siamo

confrontati

da

subito

sul

progetto

da

percorrere

assieme;

la

Società

mi

ha

convinto

e

io

ho

accettato

con

entusiasmo

per

cercare

di

fare

ciò

che

serve

per

raggiungere

l’obiettivo,

giocando

e

dando

una

mano

a

tutto

tondo,

anche

alzando

il

livello

dell’allenamento.

Quest’anno

dobbiamo

mantenere

sempre

il

giusto

equilibrio,

senza

andare

dietro

all’emotività

perché

il

campionato

è

lungo

e

spesso

si

decide

tutto

all’ultima

giornata”

