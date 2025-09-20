La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Michel
Aebischer:
“Il
Pisa
mi
ha
fatto
sentire
importante
fin
dal
primo
giorno;
sono
qui
per
raggiungere
insieme
alla
squadra
l’obiettivo
salvezza
e,
ovviamente,
per
giocarmi
tutte
le
possibilità
di
giocare
il
Mondiale
con
la
mia
Nazionale.
La
Serie
A
è
un
campionato
molto
difficile,
lo
sapevamo,
ma
fino
ad
ora
abbiamo
fatto
vedere
che
possiamo
starci;
abbiamo
ancora
margine
di
miglioramento
in
tutti
i
reparti
e
continuando
a
lavorare
come
stiamo
facendo
i
risultati
arriveranno”
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)