La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Michel

Aebischer:

“Il

Pisa

mi

ha

fatto

sentire

importante

fin

dal

primo

giorno;

sono

qui

per

raggiungere

insieme

alla

squadra

l’obiettivo

salvezza

e,

ovviamente,

per

giocarmi

tutte

le

possibilità

di

giocare

il

Mondiale

con

la

mia

Nazionale.

La

Serie

A

è

un

campionato

molto

difficile,

lo

sapevamo,

ma

fino

ad

ora

abbiamo

fatto

vedere

che

possiamo

starci;

abbiamo

ancora

margine

di

miglioramento

in

tutti

i

reparti

e

continuando

a

lavorare

come

stiamo

facendo

i

risultati

arriveranno”

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)