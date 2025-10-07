Academy, ecco i quadri tecnici

Entra
nel
vivo
la
stagione
agonistica
del
settore
giovanile
del
Pisa
Sporting
Club.
La
Società
nerazzurra,
in
campo
maschile,
si
presenta
al
via
con
undici
formazioni
che
dagli
Under
8
coprono
tutte
le
categorie
fino
al
Campionato
Primavera
2
che
rappresenta
la
punta
di
diamante
dell’Academy
guidata
dal
Responsabile
Dante
Lucarelli.
Vediamo
nel
dettaglio
i
tecnici
chiamati
a
guidare,
categoria
per
categoria,
le
giovani
speranze
del
calcio
pisano:
PRIMAVERA
2.
Matteo
Innocenti
UNDER
17.
Diego
Murras
UNDER
16.
Luca
Sordi
UNDER
15.
Gabriel
Pucci
UNDER
14.
Marco
Salvadori
UNDER
13.
Nicola
Cervelli
UNDER
12.
Paolo
Nasuto
UNDER
11.
Giacomo
Pesi
UNDER
10.
Ernesto
Pasquini
UNDER
9.
Luca
Meini,
Luca
Salvini
UNDER
8.
Giada
Doni,
Dario
Bertelli