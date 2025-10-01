Comunicato Societario (1 ottobre 2025)

Durante

l’ultima

giornata

del

campionato

di

Serie

A

il

Pisa

Sporting

Club

si

è

trovato,

suo

malgrado,

ancora

protagonista

(7

giorni

dopo

l’episodio

di

Napoli-Pisa)

di

un

nuovo

capitolo

della

“giurisprudenza”

arbitrale

per

quanto

riguarda

l’interpretazione

dei

tocchi

di

mano-braccia

nell’aria

di

rigore.

Come

ogni

martedì,

a

“Open

Var”,

abbiamo

ascoltato

con

grande

attenzione

le

spiegazioni

regolamentari

di

Gianluca

Rocchi,

il

designatore

della

Can

di

Serie

A

e

B.

Il

Pisa

SC

prende

atto

delle

delucidazioni

fornite

e

ritiene

che

queste,

provenendo

da

un

Organo

Ufficiale

e

rappresentando

dimostrazione

di

apertura

al

dialogo

e

alla

trasparenza,

vadano

accettate

e

rispettate,

in

linea

con

lo

stile

del

nostro

Club.

Nonostante

ciò,

pur

avendo

ascoltato

con

grande

attenzione

le

argomentazioni,

nel

rispetto

dei

ruoli

e

delle

competenze,

ci

troviamo

in

evidente

disaccordo.

Nel

caso

specifico,

l’interpretazione

dell’episodio

che

ha

visto

protagonista

Marin

Pongracic,

difensore

della

Fiorentina,

risulta

contraria

rispetto

a

quanto

accaduto,

ad

esempio,

in

Spagna-Germania

a

Euro

2024:

il

braccio

di

Marc

Cucurella

–

allora

non

sanzionato

col

rigore

dalla

squadra

arbitrale

di

Anthony

Taylor

–

venne

poi

definito,

dagli

organi

preposti,

“sempre

punibile”.

Non

a

caso,

nel

corso

degli

anni,

durante

le

riunioni

informative

con

gli

arbitri,

è

stato

infatti

sottolineato

che

“le

braccia

che

aumentano

il

volume

del

corpo

portano

sempre

a

una

sanzione”.

Per

questo

motivo,

negli

ultimi

tempi,

tanti

calciatori,

inclusi

quelli

del

Pisa,

si

sono

trovati

a

difendere

con

le

braccia

dietro

la

schiena,

com’è

successo

per

esempio

a

Mehdi

Leris

durante

il

primo

tempo

contro

la

Fiorentina.

Ciò

detto,

il

Pisa

Sporting

Club

è

da

sempre

aperto

al

cambiamento,

all’innovazione

e

alle

modifiche

regolamentari

e

interpretative.

Se

la

valutazione

del

tocco

col

braccio

in

area

di

Pongracic

costituisce

una

nuova

linea

interpretativa,

la

accettiamo,

auspicando

che

possa

essere

d’aiuto

per

il

presente

e

il

futuro

del

campionato

e

possa

contribuire

ad

uniformare

il

giudizio

e

ad

agevolare

i

calciatori

nella

gestione

degli

interventi

difensivi.

Augurandoci,

però,

di

non

essere

nuovamente

coinvolti,

fra

qualche

mese,

in

episodi

“modello”

che

servano

a

chiarire

nuove

linee

interpretative

o

rappresentino

una

innovativa

“giurisprudenza” arbitrale.