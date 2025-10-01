PREVENDITA PER LA OTTAVA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, RIMINI-AREZZO

Attiva la prevendita per Rimini-Arezzo, gara valevole per la ottava giornata di Campionato Serie C Sky Wifi in programma allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, venerdì 3 Ottobre 2025, con inizio alle ore 20:30.

La Società Sportiva Arezzo comunica che la vendita dei tagliandi del settore ospite per la partita Rimini-Arezzo sarà riservata solo ai residenti nella Provincia di Arezzo possessori della tessera del tifoso “Cuore Amaranto” (incedibilità del titolo).



È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita autorizzati:

– Tabaccheria Veri, Loc. Bagnoro;

– Punto Snai Vincendo, Via Cupa 34-36, Castiglion Fiorentino;

– Il Barrino, Piazza dei Carabinieri 1, Castiglion Fibocchi.

Il costo dei tagliandi è di:

Euro 13,00 + diritto di prevendita e spese

La vendita terminerà alle ore 19:00 di Giovedì 2 Ottobre.

Si ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita VivaTicket di Arezzo oppure online sul sito www.VivaTicket.it

Si ricorda che l’accesso all’impianto sportivo “Romeo Neri” sarà garantito solamente mostrando il documento d’identità.

Di seguito le indicazioni per il parcheggio riservato alla tifoseria ospite: