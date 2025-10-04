Posted on by

I Nerazzurri in viaggio verso l’Emilia

Rifinitura
mattutina
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
e
partenza
nel
primo
pomeriggio
per
Bologna.
Questo
il
programma
giornaliero
del
Pisa
Sporting
Club
che,
domani
(ore
15.00),
sarà
protagonista
allo
Stadio
“Dall’Ara”
della
sfida
con
i
rossoblù
padroni
di
casa.

Questi
i
calciatori
inseriti
nella
lista
dei
convocati
dallo
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino



#
1

Adrian
SEMPER
#
3

Samuele
ANGORI       

#
4

Antonio
CARACCIOLO

#
5

Simone
CANESTRELLI

#
6

Marius
MARIN

#
7

Mehdi
LERIS

#
8

Malthe
HOJHOLT

#
9

Henrik
MEISTER

#
10

Matteo
TRAMONI

#
11

Juan
CUADRADO

#
12

Nicolas
ANDRADE

#
14

Ebenezer
AKINSANMIRO

#
15

Idrissa
TOURE’

#
16

Louis
Thomas
BUFFON

#
18

Mbala
NZOLA

#
21

Isak
VURAL

#
22

Simone
SCUFFET

#
32

Stefano
MOREO

#
33

Arturo
CALABRESI

#
36

Gabriele
PICCININI

#
39

Raul
ALBIOL

#
47

Mateus
LUSUARDI

#
72

Giacomo
MAUCCI

#
76

Jeremy
MBAMBI

#
94

Giovanni
BONFANTI

#
99

Lucas
LORRAN