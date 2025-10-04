Le curiosità di Südtirol-Empoli





A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Südtirol e Empoli, valida per la settima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26 in programma domani, domenica 5 ottobre, alle ore 15.00 allo Stadio Druso di Bolzano.





I PRECEDENTI: PRIMA VOLTA TRA SÜDTIROL E EMPOLI







– A Bolzano prima volta tra le due squadre in gare ufficiali.





AZZURRI SVAGATI NELLA MEZZ’ORA FINALE DI GIOCO







– Empoli fragile nei finali di gara con 6 reti su 12 totali subite nella mezz’ora finale più recuperi.





LA PANCHINA GOL AZZURRA







– Empoli re del gol con subentranti dopo 6 turni della B 2025/26: 3 i gol azzurri siglati da giocatori entrati a gara in corso, come Pescara ed Avellino.





TRE GLI EX DELLA GARA







– Frederic Veseli da una parte, Luca Belardinelli e Marco Curto dall’altra; questi gli ex della sfida tra Südtirol e Empoli. Partendo dall’unico ex azzurro, Veseli ha vestito la maglia dell’Empoli dall’estate del 2016 al 2020, giocando 100 gare. Venendo agli ex altotesini, Belardinelli conta 43 presenze e 2 gol tra la stagione 2023/23 e la seconda parte dello scorso torneo; Curto ha invece giocato 104 gare con il Südtirol, con 3 reti, dal 2020 al 2023.





LE SFIDE TECNICHE: OK CASTORI NELL’UNICO INCROCIO







– Fra Fabrizio Castori e Guido Pagliuca secondo confronto tecnico dopo Südtirol-Juve Stabia 2-0, aprile scorso in serie B.



