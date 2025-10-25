Milan-Pisa, info rimborsi

La

Società

AC

Milan

informa

che

è

stato

predisposto

un

servizio

di

rimborso

dei

biglietti

acquistati

per

la

gara

Milan-Pisa

in

programma

ieri

(venerdì

24

ottobre

2025,

ore

20.45)

allo

Stadio

“Meazza”

ma

non

più

validi

a

seguito

delle

decisioni

delle

Autorità

competenti.

Per

quanto

riguarda

i

tifosi

pisani

che

hanno

acquistato

nei

punti

vendita

terrestri

Vivaticket,

la

piattaforma

per

fare

richiesta

del

rimborso

è

già

attiva

e

si

chiuderà

alla

mezzanotte

del

7

novembre,

ecco

il

link

diretto



https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

Per

i

tifosi

pisani

che

hanno

acquistato

sul

sito

Vivaticket,

nella

pagina

dedicata

sarà

possibile

individuare

l’elenco

degli

eventi

abilitati

al

rimborso;

il

rimborso

avverrà

in

automatico

sullo

stesso

metodo

di

pagamento

usato

per

l’acquisto.