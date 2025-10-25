Milan-Pisa, info rimborsi

La
Società
AC
Milan
informa
che
è
stato
predisposto
un
servizio
di
rimborso
dei
biglietti
acquistati
per
la
gara
Milan-Pisa
in
programma
ieri
(venerdì
24
ottobre
2025,
ore
20.45)
allo
Stadio
“Meazza”
ma
non
più
validi
a
seguito
delle
decisioni
delle
Autorità
competenti.
Per
quanto
riguarda
i
tifosi
pisani
che
hanno
acquistato
nei
punti
vendita
terrestri
Vivaticket,
la
piattaforma
per
fare
richiesta
del
rimborso
è
già
attiva
e
si
chiuderà
alla
mezzanotte
del
7
novembre,
ecco
il
link
diretto
https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi
Per
i
tifosi
pisani
che
hanno
acquistato
sul
sito
Vivaticket,
nella
pagina
dedicata
sarà
possibile
individuare
l’elenco
degli
eventi
abilitati
al
rimborso;
il
rimborso
avverrà
in
automatico
sullo
stesso
metodo
di
pagamento
usato
per
l’acquisto.