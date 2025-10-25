C’è il Ravenna sulla strada della Pianese, Birindelli: “Alla squadra chiedo di scendere in campo con spirito battagliero”

Il tecnico bianconero ha presentato la sfida di domani contro la formazione romagnola

Nessuna tregua per la Pianese che domani è attesa dalla seconda sfida casalinga consecutiva. A Piancastagnaio arriverà infatti il Ravenna, attuale seconda forza del campionato a pari punti con l’Ascoli. I romagnoli sono reduci da una sconfitta nel match interno contro la capolista Arezzo ma stanno disputando un campionato da protagonisti; le zebrette, dal canto loro, vogliono conquistare un altro buon risultato tra le mura amiche per consolidare ulteriormente la propria posizione di classifica, in quello che sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni. L’arbitro della contesa sarà il signor Francesco Burlando di Genova, assistito da Daniele Antonicelli di Milano e Bruno Galigani di Sondrio. Completano la squadra arbitrale il quarto ufficiale Leonardo Leorsini di Terni e l’operatore FVS Luca Granata di Viterbo.

La presentazione della gara è stata affidata come di consueto a mister Alessandro Birindelli, che è partito dall’incontro di sabato scorso contro il Bra per analizzare il momento in casa bianconera: “Potevamo e volevamo fare di più, però allo stesso tempo bisogna andare a vedere il periodo dal quale arrivavamo. Molti giocatori – ha spiegato il tecnico – vengono da un tour de force importante, un po’ di calo fisiologico c’è stato. Questo, tuttavia, non toglie il fatto che potevamo gestire meglio la partita, soprattutto dopo essere andati in vantaggio. In alcune circostanze ci siamo fatti prendere un po’ troppo dalla voglia, perché ci tenevamo a fare bene davanti ai nostri tifosi, ma questo ci ha portato ad allungarci e a prendere gol che, a cose normali, non subivamo. Bisogna ritrovare compattezza, soprattutto quando lo stato fisico non ci permette di fare una partita più aggressiva, oltre che un po’ di convinzione e di lucidità quando abbiamo palla”. “Anche questa settimana – ha poi aggiunto – i ragazzi si sono allenati bene e speriamo di recuperare qualche elemento che viene da affaticamenti e da un periodo di inattività. Agli indisponibili si aggiunge Ongaro, al quale facciamo i migliori auguri di pronta guarigione. Quello che vorrei vedere domani è lo spirito battagliero che ci ha contraddistinto prima delle ultime due uscite”.

L’allenatore bianconero ha quindi introdotto la partita di domani contro il Ravenna: “È una squadra che non ha bisogno di presentazioni, perché i numeri parlano chiaro. Gli piace giocare e portare tanti giocatori sopra la linea della palla in zona d’attacco, non a caso è il terzo migliore attacco del girone dopo Ascoli e Arezzo. Sono molto dinamici e aggressivi, pertanto noi dovremo stare attenti a contenere questo grande dinamismo e la loro voglia di gioco. Come sempre accade contro queste squadre – ha detto Birindelli – diventa fondamentale stare compatti e riuscire a togliere loro gli spazi, per poi sfruttare a nostra volta quelli che ci verranno concessi. Sono sicuro che sarà una bella giornata di calcio”. “Per me – ha proseguito – sarà bello poter ritrovare Marco Marchionni, sicuramente lo saluterò con grande affetto perché è stato un compagno sincero. Oltre che un ottimo allenatore, come sta dimostrando di essere nel suo percorso, è una persona vera”.

“Quando si scende in campo per giocare partite simili c’è poco da motivare. La squadra sa di affrontare un avversario importante e mettersi in competizione è una grande motivazione. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi perché sappiamo quanto è bello a fine partita festeggiare con loro e quanto una vittoria faccia vivere meglio la settimana e il lavoro quotidiano”, ha quindi concluso Birindelli.

