Posted on by

Pisa-Lazio (ore 20.45)



Giornata
Gara.
Pisa-Lazio

Calcio
d’inizio.
Ore
20.45

Stadio.
Cetilar
Arena

Arbitro.
Davide
Massa
di
Imperia.

Assistenti.
Dei
Giudici-Trinchieri.


Ufficiale.
Fabbri.

Var.
Maggioni.

Avar.
Ghersini.

Squalificati.
Nessuno

Diffidati.
Nessuno

Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!


Sky
Sport

Dazn

Radio
Rai
(88.5
fm)

Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!

Facebook.
Pisa
Sporting
Club

X.
@PisaSC

Instagram.
Pisasportingclub

TikTok.
Pisasportingclub

Twitch.
PisaSportingClub

Youtube.
Pisa
Sporting
Club