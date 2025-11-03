Le Juniores fanno cinquina; Primavera ancora imbattuta

Weekend
intenso
di
gare
per
le
squadre
giovanili
del
Pisa
Sporting
Club.
La
Primavera
esce
imbattuta
anche
dal
difficile
campo
di
Ascoli
mentre
U14
e
U13
superano
la
resistenza
della
Carrarese.
In
campo
femminile
bel
successo
delle
Juniores
contro
il
Grosseto
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Ascoli-Pisa
1-1
UNDER
16.
Genoa-Pisa
4-3
UNDER
15.
Genoa-Pisa
1-0
UNDER
14.
Pisa-Carrarese
5-2
UNDER
13.
Pisa-Carrarese
3-0
Settore
Femminile
JUNIORES.
Pisa-Grosseto
5-3
UNDER
17.
Grosseto-Pisa
3-2
UNDER
15.
Pisa-Castelnuovo
15-2
UNDER
12.
Pisa-Fratres
Perignano
2-6
PULCINI.
Ponsacco-Pisa
3-1