Pisa-Inter, info accrediti

In
occasione
della
gara
Pisa-Inter,
valida
per
la
13°
giornata
del
Campionato
Serie
A
EniLive
e
in
programma
domenica
30
novembre
2025
(ore
15.00)
alla
Cetilar®
Arena,
la
Società
Pisa
Sporting
Club
comunica
le
modalità
per
richiedere
le
varie
tipologie
di
accredito.
Si
prega
in
ogni
caso
di
prendere
visione
dell’apposita
area
presente
sul
nostro
sito
ufficiale
https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/
e
del
regolamento
vigente
https://pisasportingclub.com/ticket/regolamento/
Accredito
Stampa
La
Società
comunica
che
le
richieste
dovranno
recare
nell’oggetto
l’indicazione
Accredito
Stampa
Pisa-Inter
e
dovranno
essere
inviate
solo
ed
esclusivamente
via
mail
all’indirizzo
[email protected]
Qualsiasi
richiesta
spedita
in
altro
modo
o
priva
dei
requisiti
richiesti
dovrà
considerarsi
automaticamente
respinta.
Sarà
automaticamente
respinta
anche
qualsiasi
richiesta
pervenuta
oltre
le
ore
13.00
del
MARTEDI’
precedente
la
gara.
Ogni
richiesta
verrà
presa
in
considerazione
sulla
base
della
disponibilità
dei
posti
in
tribuna
stampa
e
sulla
base
del
regolamento
vigente
(si
prega
di
prenderne
visione).
La
Società
provvederà
a
comunicare
l’avvenuta
accettazione
dell’accredito
richiesto
e
la
posizione
assegnata
all’interno
dell’area
riservata
alla
stampa.
Non
sarà
valido
il
cd
“Silenzio-Assenso”
Pisa
Sporting
Club
si
riserva
il
diritto
di
accettare
le
richieste
di
accredito
fino
al
raggiungimento
massimo
della
capienza
della
Tribuna
Stampa.
Il
richiedente
dovrà
esplicitamente
indicare:
a)
Dati
anagrafici
completi
(nome,
cognome,
luogo
e
data
di
nascita)
b)
Numero
Tessera
dell’Ordine
dei
Giornalisti
(per
i
giornalisti
in
attesa
di
iscrizione
all’Ordine
è
richiesta
dichiarazione
specifica
da
parte
del
Direttore
Responsabile
della
Testata
di
riferimento
che
attesti
l’avvenuta
domanda
di
iscrizione).
c)
Lettera
di
incarico,
a
firma
del
Direttore/Caporedattore
della
Testata
giornalistica
regolarmente
iscritta
presso
il
Tribunale
competente,
che
giustifichi
la
necessità
dell’accredito
per
l’evento
specifico.
Accredito
Fotografi
I
fotografi
in
possesso
di
regolare
autorizzazione
per
le
Competizioni
Lega
Serie
A
valevole
per
la
stagione
sportiva
in
corso
potranno
accreditarsi
direttamente
tramite
apposito
portale
https://booking.seriea.media
con
le
modalità
richieste
per
le
gare di Campionato.
Accredito
Tessere
A.I.A.
–
C.O.N.I
–
F.I.G.C.
La
Società
comunica
che
le
richieste
di
accredito
relative
alle
tessere
A.I.A.
–
C.O.N.I.
–
F.I.G.C.
dovranno
recare
nell’oggetto
l’indicazione
Accredito
Pisa-Inter
e
dovranno
essere
inviate
solo
ed
esclusivamente
via
mail
all’indirizzo
[email protected]
Ogni
richiesta
dovrà
essere
corredata
dalla
copia
del
documento
d’identità
e
dalla
copia
della
tessera,
accorpati
in
un
unico
file
(OBBLIGATORIO).
Qualsiasi
richiesta
spedita
in
altro
modo,
priva
dei
requisiti
richiesti
o
eccedente
la
disponibilità
della
struttura
dovrà
considerarsi
automaticamente
respinta.
Sarà
automaticamente
respinta
anche
qualsiasi
richiesta
pervenuta
oltre
le
ore
13.00
del
MARTEDI’
precedente
la
gara.
Accredito
Persone
con
Disabilità
La
Cetilar®️
Arena
dispone
abitualmente
di
un
quantitativo
di
posti
riservati
alle
Persone
con
Disabilità
con
un
grado
di
invalidità
pari
al
100%,
non
deambulanti
così
suddivisi
–
Tribuna
Inferiore.
n°
16
posti
–
Curva
Nord.
n°
4
posti
Ed
inoltre
di
n°
10
posti
nel
settore
di
Tribuna
Inferiore
destinati
alle
Persone
con
Disabilità
con
un
grado
di
invalidità
pari
al
100%,
deambulanti
Tali
postazioni
vengono
attribuite
gratuitamente
ai
richiedenti,
unitamente
ai
rispettivi
accompagnatori,
secondo
un
servizio
di
prenotazione
che
consentirà
(sino
all’esaurimento
dei
posti
disponibili)
un
più
facile
ingresso.
Per
poter
usufruire
dei
posti
resi
disponibili
nel
settore
di
Curva
Nord
sarà
necessario
indicare
nell’oggetto
della
mail
la
preferenza
per
tali
postazioni
(Curva
Nord).
I
posti
a
disposizione
saranno
assegnati
secondo
un
rigoroso
ordine
cronologico
basato
sull’arrivo
della
richiesta
e,
ovviamente,
fino
ad
esaurimento
degli
stessi.
Le
eventuali
richieste
in
esubero
rispetto
alle
postazioni
disponibili
in
Curva
Nord
saranno
comunque
ricevute
e
gestite
secondo
le
normali
procedure
e
secondo
le
disponibilità
esistenti
nel
settore
riservato
in
Tribuna
Inferiore.
Ogni
richiesta
dovrà
recare
nell’oggetto
l’indicazione
Accredito
Persona
con
Disabilità
Pisa-Inter
e
dovrà
essere
inviata
solo
ed
esclusivamente
via
mail
al
seguente
indirizzo
[email protected]
Qualsiasi
richiesta
spedita
in
altro
modo
o
priva
dei
requisiti
richiesti
dovrà
considerarsi
automaticamente
respinta.
Sarà
automaticamente
respinta
anche
qualsiasi
richiesta
pervenuta
oltre
le
ore
13.00
del
MARTEDI’
precedente
la
gara.
Il
richiedente
dovrà
allegare
alla
mail:
–
Il
modulo
specifico,
scaricabile
nell’area
biglietteria,
debitamente
compilato
–
Certificato
di
invalidità
–
Copia
della
carta
d’identità
–
Copia
della
carta
d’identità
dell’accompagnatore
In
caso
di
accoglimento
della
richiesta,
al
termine
del
previsto
periodo
di
prenotazione,
si
riceverà
il
biglietto
di
accesso
in
formato
elettronico
direttamente
all’indirizzo
email
rilasciato
in
fase
di
domanda.
In
caso
di
mancato
ricevimento
di
conferma
dell’accredito,
la
richiesta
è
da
considerarsi
respinta
per
incompletezza
o
per
esaurimento
posti.
Nota
bene.
Il
solo
invio
della
richiesta
non
vale
come
titolo
di
accesso
allo
stadio;
l’accesso
sarà
consentito
solo
presentando
il
relativo
biglietto