Piccinini e Tramoni protagonisti del Media Day

Nuovo

appuntamento

con

i

Media

Day

del

Pisa

Sporting

Club;

protagonisti

del

giorno



Gabriele

Piccinini

e



Matteo

Tramoni,

i

due

‘costruttori’

del

gol

vittoria

segnato

da

Tourè

nella

gara

con

la

Cremonese.

Il

primo

a

parlare

è

stato



Gabriele

Piccinini:

“Ci

sono

sempre

stati

momenti

di

assestamento,

specialmente

per

me

che

ho

fatto

tanti

salti

di

categoria;

sto

vivendo

però

bene

questo

momento

e

sono

felice

di

aver

dato

il

mio

contributo

nella

prima

vittoria

in

campionato.

Il

mio

obiettivo

è

continuare

a

crescere

e

migliorare

anche

grazie

all’aiuto

dei

compagni

e

del

mister“.

A

seguire

il

compagno

di

squadra



Matteo

Tramoni:

“Sono

molto

felice

per

la

vittoria

con

la

Cremonese

perché

per

la

squadra

è

stato

molto

importante.

Così

come

lo

è

stato

per

me,

perchè

anche

a

livello

personale

l’assist

mi

ha

dato

molta

fiducia.

Obiettivi?

Per

me

c’è

un

unico

obiettivo,

ed

è

la

salvezza“

