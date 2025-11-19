Piccinini e Tramoni protagonisti del Media Day

Nuovo
appuntamento
con
i
Media
Day
del
Pisa
Sporting
Club;
protagonisti
del
giorno
Gabriele
Piccinini
e
Matteo
Tramoni,
i
due
‘costruttori’
del
gol
vittoria
segnato
da
Tourè
nella
gara
con
la
Cremonese.
Il
primo
a
parlare
è
stato
Gabriele
Piccinini:
“Ci
sono
sempre
stati
momenti
di
assestamento,
specialmente
per
me
che
ho
fatto
tanti
salti
di
categoria;
sto
vivendo
però
bene
questo
momento
e
sono
felice
di
aver
dato
il
mio
contributo
nella
prima
vittoria
in
campionato.
Il
mio
obiettivo
è
continuare
a
crescere
e
migliorare
anche
grazie
all’aiuto
dei
compagni
e
del
mister“.
A
seguire
il
compagno
di
squadra
Matteo
Tramoni:
“Sono
molto
felice
per
la
vittoria
con
la
Cremonese
perché
per
la
squadra
è
stato
molto
importante.
Così
come
lo
è
stato
per
me,
perchè
anche
a
livello
personale
l’assist
mi
ha
dato
molta
fiducia.
Obiettivi?
Per
me
c’è
un
unico
obiettivo,
ed
è
la
salvezza“
