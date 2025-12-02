Nerazzurri, ecco il programma settimanale

Giornata
di
riposo
per
il
Pisa
Sporting
Club
che,
dopo
il
match
casalingo
contro
l’Inter,
ha
comunque
effettuato
lunedì
mattina
una
tradizionale
seduta
postgara.
Il
programma
di
lavoro
orientato
verso
la
sfida
col
Parma,
in
programma
lunedì
8
dicembre
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena
inizierà
dunque
mercoledì
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
che
ospiterà
tutte
le
sedute
settimanali
della
squadra.
La
squadra
si
allenerà
mercoledì
(pomeriggio),
giovedì
(mattina),
venerdì
(pomeriggio)
e
sabato
(mattina);
nel
pomeriggio
di
domenica
la
rifinitura
pregara
al
termine
della
quale
verrà
diramata
la
lista
dei
convocati.