Pisa-Parma, info accrediti

In

occasione

della

gara

Pisa-Parma,

valida

per

la

14°

giornata

del

Campionato

Serie

A

EniLive

e

in

programma

lunedì

8

dicembre

2025

(ore

15.00)

alla

Cetilar®

Arena,

la

Società

Pisa

Sporting

Club

comunica

le

modalità

per

richiedere

le

varie

tipologie

di

accredito.

Si

prega

in

ogni

caso

di

prendere

visione

dell’apposita

area

presente

sul

nostro

sito

ufficiale



https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/

e

del

regolamento

vigente



https://pisasportingclub.com/ticket/regolamento/





Accredito

Stampa

La

Società

comunica

che

le

richieste

dovranno

recare

nell’oggetto

l’indicazione



Accredito

Stampa

Pisa-Parma

e

dovranno

essere

inviate

solo

ed

esclusivamente

via

mail

all’indirizzo





[email protected]

Qualsiasi

richiesta

spedita

in

altro

modo

o

priva

dei

requisiti

richiesti

dovrà

considerarsi

automaticamente

respinta.

Sarà

automaticamente

respinta

anche

qualsiasi

richiesta

pervenuta

oltre

le

ore

13.00

del

MERCOLEDI’

precedente

la

gara.

Ogni

richiesta

verrà

presa

in

considerazione

sulla

base

della

disponibilità

dei

posti

in

tribuna

stampa

e

sulla

base

del

regolamento

vigente

(si

prega

di

prenderne

visione).

La

Società

provvederà

a

comunicare

l’avvenuta

accettazione

dell’accredito

richiesto

e

la

posizione

assegnata

all’interno

dell’area

riservata

alla

stampa.

Non

sarà

valido

il

cd

“Silenzio-Assenso”

Pisa

Sporting

Club

si

riserva

il

diritto

di

accettare

le

richieste

di

accredito

fino

al

raggiungimento

massimo

della

capienza

della

Tribuna

Stampa.

Il

richiedente

dovrà

esplicitamente

indicare:

a)

Dati

anagrafici

completi

(nome,

cognome,

luogo

e

data

di

nascita)

b)

Numero

Tessera

dell’Ordine

dei

Giornalisti

(per

i

giornalisti

in

attesa

di

iscrizione

all’Ordine

è

richiesta

dichiarazione

specifica

da

parte

del

Direttore

Responsabile

della

Testata

di

riferimento

che

attesti

l’avvenuta

domanda

di

iscrizione).

c)

Lettera

di

incarico,

a

firma

del

Direttore/Caporedattore

della

Testata

giornalistica

regolarmente

iscritta

presso

il

Tribunale

competente,

che

giustifichi

la

necessità

dell’accredito

per

l’evento

specifico.





Accredito

Fotografi

I

fotografi

in

possesso

di

regolare

autorizzazione

per

le

Competizioni

Lega

Serie

A

valevole

per

la

stagione

sportiva

in

corso

potranno

accreditarsi

direttamente

tramite

apposito

portale



https://booking.seriea.media

con

le

modalità

richieste

per

le

gare di Campionato.



Accredito

Tessere

A.I.A.

–

C.O.N.I

–

F.I.G.C.

La

Società

comunica

che

le

richieste

di

accredito

relative

alle

tessere

A.I.A.

–

C.O.N.I.

–

F.I.G.C.

dovranno

recare

nell’oggetto

l’indicazione



Accredito

Pisa-Parma

e

dovranno

essere

inviate

solo

ed

esclusivamente

via

mail

all’indirizzo





[email protected]

Ogni

richiesta

dovrà

essere

corredata

dalla

copia

del

documento

d’identità

e

dalla

copia

della

tessera,

accorpati

in

un

unico

file

(OBBLIGATORIO).

Qualsiasi

richiesta

spedita

in

altro

modo,

priva

dei

requisiti

richiesti

o

eccedente

la

disponibilità

della

struttura

dovrà

considerarsi

automaticamente

respinta.

Sarà

automaticamente

respinta

anche

qualsiasi

richiesta

pervenuta

oltre

le

ore

13.00

del

MERCOLEDI’

precedente

la

gara.





Accredito

Persone

con

Disabilità

La

Cetilar®

Arena

dispone

abitualmente

di

un

quantitativo

di

posti

riservati

alle

Persone

con

Disabilità

con

un

grado

di

invalidità

pari

al



100%,

non

deambulanti

così

suddivisi

–

Tribuna

Inferiore.

n°

16

posti

–

Curva

Nord.

n°

4

posti

Ed

inoltre

di

n°

10

posti

nel

settore

di

Tribuna

Inferiore

destinati

alle

Persone

con

Disabilità

con

un

grado

di

invalidità

pari

al



100%,

deambulanti

Tali

postazioni

vengono

attribuite

gratuitamente

ai

richiedenti,

unitamente

ai

rispettivi

accompagnatori,

secondo

un

servizio

di

prenotazione

che

consentirà

(sino

all’esaurimento

dei

posti

disponibili)

un

più

facile

ingresso.

Per

poter

usufruire

dei

posti

resi

disponibili

nel

settore

di

Curva

Nord

sarà

necessario

indicare

nell’oggetto

della

mail

la

preferenza

per

tali

postazioni

(Curva

Nord).

I

posti

a

disposizione

saranno

assegnati

secondo

un

rigoroso

ordine

cronologico

basato

sull’arrivo

della

richiesta

e,

ovviamente,

fino

ad

esaurimento

degli

stessi.

Le

eventuali

richieste

in

esubero

rispetto

alle

postazioni

disponibili

in

Curva

Nord

saranno

comunque

ricevute

e

gestite

secondo

le

normali

procedure

e

secondo

le

disponibilità

esistenti

nel

settore

riservato

in

Tribuna

Inferiore.

Ogni

richiesta

dovrà

recare

nell’oggetto



l’indicazione

Accredito

Persona

con

Disabilità

Pisa-Parma

e

dovrà

essere

inviata

solo

ed

esclusivamente

via

mail

al

seguente

indirizzo





[email protected]

Qualsiasi

richiesta

spedita

in

altro

modo

o

priva

dei

requisiti

richiesti

dovrà

considerarsi

automaticamente

respinta.

Sarà

automaticamente

respinta

anche

qualsiasi

richiesta

pervenuta

oltre

le

ore

13.00

del

MERCOLEDI’

precedente

la

gara.

Il

richiedente

dovrà

allegare

alla

mail:

–

Il

modulo

specifico,

scaricabile

nell’area

biglietteria,

debitamente

compilato

–

Certificato

di

invalidità

–

Copia

della

carta

d’identità

–

Copia

della

carta

d’identità

dell’accompagnatore

In

caso

di

accoglimento

della

richiesta,

al

termine

del

previsto

periodo

di

prenotazione,

si

riceverà

il

biglietto

di

accesso

in

formato

elettronico

direttamente

all’indirizzo

email

rilasciato

in

fase

di

domanda.

In

caso

di

mancato

ricevimento

di

conferma

dell’accredito,

la

richiesta

è

da

considerarsi

respinta

per

incompletezza

o

per

esaurimento

posti.

Nota

bene.

Il

solo

invio

della

richiesta

non

vale

come

titolo

di

accesso

allo

stadio;

l’accesso

sarà

consentito

solo

presentando

il

relativo

biglietto