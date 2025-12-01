Settore giovanile: il report del fine settimana

Un fine settimana intenso e ricco di spunti per le squadre giovanili dell’Arezzo, protagoniste sui campi nazionali con prestazioni di carattere e qualità. La Primavera di Bricca ha firmato una vittoria convincente contro il Cerignola, imponendosi 4-2 con quattro reti arrivate nei momenti chiave. L’Under 17 di Bernardini ha dominato il Novara con un netto 3-0, confermando solidità e prospettive di crescita. L’Under 15, invece, ha ceduto di misura al Novara (0-1), pagando la scarsa concretezza sotto porta ma mostrando comunque impegno e determinazione. Impresa in trasferta per l’Under 14 di Borgogni, capace di piegare la Carrarese 2-0 nonostante le assenze, con una prova di compattezza e maturità. Più amaro il bilancio dell’Under 13, sconfitta 3-1 sempre dalla Carrarese, ma con segnali incoraggianti sul piano del gioco. A riposo l’Under 16, mentre le altre formazioni hanno dato vita a un weekend che certifica la vitalità del vivaio amaranto: un settore giovanile capace di crescere, competere e regalare emozioni, con giovani talenti che continuano a mettersi in mostra.

Di seguito il report delle gare:

PRIMAVERA

Arezzo-Cerignola 4-2

Arezzo: Taglioni; Chiodini, Farsetti, Ferrara (44’pt Lanini), Oscurato, Monteiro, Tramonti (20’st Camerini), Errunghi (43’st Nugnes)), Paglicci (20’st Da Rugna), Minocci (43’st Lebrino), Verdone. A disposizione: Rossi, Sera, Masini, Lysytskyi, Lobasso, Lucchini. All.Bricca.

Cerignola: Biffaro, Santonastaso (15’pt Lorusso) (35’st Da Bellonio), Stilla, Suriano, Buono, Barletta, Di Cagnio, Peschera (35’st Cantone), Colucci, Curcelli (1’st Spadavecchia), Manula (40’st Radi). A disposizione: Lodia, Servedio, Schiano, Bucci. All.

RETI: 15’ Tramonti (A), 17’st Minocci (A), 20’st Da Rugna (A), 85’Nugnes (A), 46’st Da Bellonio ( C ), 48’st Cantone ( C )

Note: Ammoniti Tramonti (A), Buono (C ). Espulso Biffaro ( C)

Vittoria convincente per la Primavera amaranto, che supera il Cerignola con il punteggio di 4-2. Un risultato maturato grazie a una prestazione solida e concreta, con quattro reti arrivate nei momenti chiave della gara. La partita si è sbloccata al 15’ del primo tempo: Tramonti ha trovato la deviazione vincente su un cross dalla sinistra di Minocci, portando l’Arezzo in vantaggio. Il Cerignola ha provato a reagire, cercando con insistenza il pareggio, ma la difesa amaranto ha retto con ordine. Nella ripresa l’Arezzo ha allungato: al 17’ ancora Minocci, con un tiro-cross dalla sinistra, ha sorpreso il portiere avversario e firmato il 2-0. Tre minuti più tardi, al 20’, Errunghi si è procurato un calcio di rigore trasformato con freddezza da Da Rugna per il 3-0. Al 85’ è arrivata la quarta rete, una splendida conclusione diagonale di Nugnes che ha chiuso virtualmente la partita. Sul 4-0 la gara sembrava ormai archiviata, ma nel finale il Cerignola ha trovato due reti di consolazione: al 90’ Bellonio ha accorciato le distanze con un tiro dall’interno dell’area, e poco dopo Cantone ha siglato il 4-2 con un colpo di testa. Da segnalare l’espulsione del portiere Biffaro al 70’ per proteste, episodio che ha probabilmente inciso sulla concentrazione della squadra di Bricca nel finale.

UNDER 17

Arezzo-Novara 3-0

Arezzo: Gentile; Gaias, Lobasso, Belli, Romoli, Marchini, Dallaghan, Pepe, Kroni, Farnese, Sponza. All. Bernardini.

Novara: Delpiano; Bara, Jushi, Ragno, Pelatti, Lascaro, Bompan, Cordero, Aliano, Possagno, Bondariuk. All. Viola

RETI: 32’Pepe (A), 40’Sponza (A), 60’Lobasso (A)

Prestazione convincente e vittoria netta per l’Under 17 amaranto, capace di imporsi 3-0 sul Novara al termine di una gara condotta con autorità per tutti i novanta minuti. La squadra di mister Bernardini ha saputo costruire gioco, controllare le rare incursioni degli ospiti e colpire con affondi ben orchestrati. Avvio brillante dei padroni di casa, subito pericolosi e capaci di costringere il Novara sulla difensiva. La retroguardia aretina si è mostrata solida, mentre il centrocampo ha dato ritmo e qualità alle ripartenze. Al 32’ è arrivato il meritato vantaggio: Pepe, tra i migliori in campo, ha finalizzato con precisione una manovra corale. Il Novara ha provato a reagire, ma il divario tecnico tra le due formazioni è apparso evidente: le conclusioni degli ospiti non hanno mai impensierito Gentile, sicuro tra i pali. Al 40’ l’Arezzo ha raddoppiato con Sponza, chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nell’intervallo Bernardini ha mantenuto alta la concentrazione dei suoi ragazzi, inserendo forze fresche con Miniati a centrocampo e Di Bello e Massi in difesa. La trama di gioco non è cambiata: l’Arezzo ha continuato a gestire e a spingere con ordine. Al 60’ Lobasso ha firmato il tris, chiudendo di fatto la partita e fissando il risultato sul 3-0. Ottima la prova del reparto difensivo, sempre attento e puntuale, così come il centrocampo, capace di dare equilibrio e dinamismo. Tra tutti spicca la prestazione di Belli, classe 2010, autore di una prova maestosa che conferma le sue ottime prospettive future. Una vittoria limpida e meritata, che certifica la crescita del gruppo amaranto e la capacità di imporsi con maturità anche nelle sfide più delicate.

UNDER 15

AREZZO-NOVARA 0-1

Arezzo: Di Pietro; Aparicio Cabina (52’st Rinchi), Tronconi, Laurenzi, Potirniche, Dini (52’st Ginnaioli), Balsimini (61’Bettini), Tacconi, Gherardi (20’st , Gianassi, Saponaro. A disp.: Da Frassini, Santinellli, Sisti, Milaqi, Franci, Villetet All. Peruzzi

Novara: Rottura; Guatteo, Gugliermotti, Nicoli, Salvatore, Scuro, Zanirato, Mar (64’Dridi), Bovio, Cariotti, Meyseller (72’Sassi). A disp.: Santulli, Dridi, Federico. All. Zucco

RETI: 40’Merlo Il Novara espugna il campo dell’Arezzo con una vittoria meritata, frutto di maggiore maturità e organizzazione tattica. La squadra ospite ha dimostrato qualità e personalità, non comuni a questa categoria, imponendosi 1-0 al termine di una gara combattuta ma sempre sotto controllo. Il primo tempo ha visto un Arezzo intraprendente ma poco concreto sotto porta, con diverse occasioni sprecate. Il Novara, più ordinato e paziente, ha saputo attendere il momento giusto: al 40’, quando la partita sembrava avviata verso l’intervallo sullo 0-0, Merlo ha raccolto un pallone vagante a centrocampo, si è liberato con classe e ha fatto partire un diagonale perfetto che si è insaccato all’incrocio, battendo Di Pietro. Nella ripresa l’Arezzo ha provato a reagire, attaccando con generosità ma in maniera confusa. Il Novara, forte del vantaggio, ha gestito con calma e ordine, affidandosi a ripartenze veloci e alla solidità del proprio reparto difensivo. Di Pietro, tra i pali amaranto, si è distinto con almeno tre parate decisive, compresa una su calcio d’angolo e due in contropiede che hanno evitato un passivo più pesante. All’80’ anche il portiere del Novara Rottura ha firmato un intervento spettacolare, salvando il risultato su conclusione destinata all’incrocio. Il Novara ha vinto con merito, mostrando qualità tecniche e soprattutto maturità tattica, elemento raro a questa età. L’Arezzo ha pagato la scarsa concretezza sotto porta e qualche leggerezza di troppo, ma ha comunque messo in campo impegno e determinazione. Una sconfitta che lascia rammarico agli amaranto, ma che evidenzia la crescita necessaria per competere con squadre già pronte e strutturate come il Novara.

UNDER 14

CARRARESE-AREZZO 0-2

Carrarese: Manti; Bonni, Raquiq, Felloni, Ghiringhelli, Amorfini, Galli, Cioli, Calascibietta, Nouri, Marcesini. All.Menichini

Arezzo: Ciucchi; Vannelli, Scaramelli, Rossi, Conti, Anichini, Ballaj, Neri, Mormii, Acefalo, Giovannelli. All. Borgogni

RETI: Giovannelli (A), 21’Mormii (A)

Nonostante una rosa falcidiata dall’influenza, l’Arezzo di mister Borgogni ha firmato un’autentica impresa in trasferta contro la Carrarese. Per completare la distinta è stato persino aggregato il giovanissimo Guizzunti, classe 2013, ma gli amaranto hanno risposto con compattezza e carattere, conquistando tre punti di grande valore. Il primo tempo si è giocato sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre pronte a colpire. L’Arezzo ha sfiorato il vantaggio con una splendida traversa di Giovannelli dalla distanza e con un colpo di testa insidioso di Conti sugli sviluppi di un corner: segnali chiari delle intenzioni offensive degli ospiti. La svolta è arrivata subito nella ripresa. Dopo appena tre minuti Giovannelli ha sbloccato il risultato con un diagonale preciso dalla destra che ha trafitto il portiere locale. Al 17° una disattenzione difensiva ha concesso un rigore alla Carrarese, ma Ciucchi si è superato neutralizzando la conclusione e mantenendo il vantaggio. Pochi minuti più tardi, al 21°, è arrivato il raddoppio: Mormii, ben appostato sotto porta, ha deviato il traversone di Anichini, protagonista assoluto delle azioni decisive. Al 27° del secondo tempo l’Arezzo è rimasto in dieci uomini per la doppia ammonizione di Rossi, ma la squadra ha saputo mantenere ordine e lucidità, gestendo il match con ripartenze pericolose e grande maturità. Nel finale gli amaranto hanno controllato senza affanni, portando a casa una vittoria meritata. Da sottolineare la prestazione di Anichini, autentico faro difensivo e offensivo, da cui sono nati entrambi i gol. Nel complesso, una prova convincente che conferma la solidità del gruppo di Borgogni anche nelle difficoltà.

UNDER 13

CARRARESE-AREZZO 3-1