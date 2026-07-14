Abbonamenti 26/27, ecco il vademecum

Serie BKT stagione 2026-2027.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Campagna Abbonamenti del Pisa Sporting Club che partirà, per i vecchi abbonati, alle ore 9.30 di domani, mercoledì 15 luglio.



D. Quando inizia la campagna abbonamenti?

R. Per i vecchi abbonati che intendono rinnovare la propria tessera inizierà alle ore 9.30 di mercoledì 15 luglio 2026. I nuovi abbonati dovranno attendere l’inizio della vendita libera fissato per le ore 15.30 di mercoledì 29 luglio 2026.

D. Quali sono i prezzi?

R. Tutte le tariffe sono disponibili al seguente link (https://pisasportingclub.com/campagna-abbonamenti-26-27/).

D. L’abbonamento è valido per tutte le gare interne del campionato?

R. No, sarà valido per 18 delle 19 partite interne. La gara considerata ‘fuori abbonamento’ sarà comunque acquistabile dagli abbonati in prelazione.

D. I vecchi abbonati hanno una prelazione?

R. Sì, valida dalle ore 9.30 di mercoledì 15 luglio 2026 fino alle ore 13.00 di mercoledì 29 luglio 2026.

D. Quando inizia la vendita libera, ossia aperta anche a chi si abbona per la prima volta?

R. Parte alle ore 15.30 di mercoledì 29 luglio 2026.

D. Posso acquistare il mio abbonamento on line?

R. Sì, cliccando qui pisasportingclub.ticketone.it

D. Dove posso acquistare direttamente il mio abbonamento?

R. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, munendosi di Membership, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan)

– Hospitality Stadio (ingresso lato tribuna)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

D. Posso cedere il mio abbonamento per un singolo evento?

R. Si, utilizzando il servizio Ticketag (https://pisa-ticketag.ticketone.it/ ) che ti permette di ‘rivendere’ il rateo relativo a una partita a cui non puoi partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara. Oppure cedendo gratuitamente il tuo posto a un’altra persona con il meccanismo del ‘cambio-nominativo’.

D. Per sottoscrivere l’abbonamento devo essere in possesso della Membership?

R. Sì, il possesso della Membership è necessario anche perché l’unica modalità di fornitura del titolo è in digitale. Ricordiamo che la Membership può essere sottoscritta soltanto online al seguente link pisasportingclub.ticketone.it

D. Non ero abbonato nella passata stagione; posso acquistare un abbonamento di Tribuna Superiore?

R. No, nel settore di Tribuna Superiore non saranno messi in vendita abbonamenti oltre quelli riservati in prelazione ai vecchi abbonati.

D. La tariffa riservata agli Under 18 a chi fa riferimento?

R. E’ riservata ai nati dopo il 1 gennaio 2008.

D. La tariffa riservata agli Under 14 a chi fa riferimento?

R. E’ riservata ai nati dopo il 1 gennaio 2012.

D. La tariffa ridotta per gli Over70 a chi fa riferimento?

R. E’ riservata alle persone nate prima del 31 dicembre 1956. Questa tariffa non è applicabile ai settori di Curva Nord, Curva Sud e Gradinata.

D. La tariffa riservata alle Persone con Disabilità, a chi fa riferimento?

R. E’ riservata alle persone con un grado certificato di invalidità superiore al 60%. Questa tariffa non è applicabile ai settori di Curva Nord, Curva Sud e Gradinata.

D. Sono un vecchio abbonato e voglio rinnovare il mio abbonamento cambiando però settore/posto. E’ possibile?

R. Sì, è possibile durante il periodo di prelazione e soltanto tramite la piattaforma online. Ovviamente si potrà scegliere un posto non ‘coperto’ da prelazione e, in caso di settore differente, si pagherà la cifra prestabilita per tale settore. Ricordiamo, in ogni caso, che non sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti nel settore di Tribuna Superiore.

D. Nella passata stagione ho sottoscritto un pacchetto di mini-abbonamenti. Posso usufruire anche io della prelazione?

R. No, la prelazione è riservata ai titolari di un Abbonamento ‘tradizionale’, valido per tutte le gare della passata stagione.

D. Sottoscrivendo l’abbonamento ho diritto a qualche sconto sull’acquisto delle nuove maglie?

R. Sì, ogni abbonato potrà usufruire di uno sconto del 30% sull’acquisto delle nuove maglie Home e Away. I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati nei prossimi giorni.

D. Posso dilazionare il pagamento dell’abbonamento?

R. Sì. sottoscrivendo l’abbonamento online sarà possibile usufruire di una dilazione, scegliendo come metodo di pagamento PayPal

D. Ho la Membership in scadenza, come posso fare?

R. L’abbonamento si può sottoscrivere con una Membership in scadenza; ovviamente alla fine della validità della stessa sarà necessario sottoscriverne una nuova e trasferire su di essa il titolo digitale.

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