Primavera, Test Match col Ghiviborgo

La Primavera del Pisa Sporting Club è tornata in campo per un nuovo, importante, test precampionato.
I nerazzurri di Miguel Veloso hanno affrontato in amichevole il Ghiviborgo, squadra militante nel Campionato Nazionale di Serie D, uscendo sconfitti (4-0) al termine di una gara che ha fornito indicazioni importanti allo staff nerazzurro. La Primavera del Pisa tornerà adesso in campo sabato 22 agosto (ore 17.00) per affrontare i pari età della Virtus Entella nell’ultimo test prima del debutto in campionato previsto per il 5 settembre quando andrà in scena la sfida con il Perugia.
Ecco il tabellino del test col Ghiviborgo
GHIVIBORGO. Viti (46′ Manzari) , D’Ancona, Hallidri (46′ Ceccanti), Schettini (70′ Lenzi), Ricci (80′ Ciappi), El Hadoui (46′ Cenerini), Cortopassi (60′ Mion), Grilli (46′ Lorenzo), Poli (60′ Lelli), Nottoli (70′ Corsi), Bongiorni (23′ Fischer). Allenatore Masi.
PISA PRIMAVERA. Paolini (46′ Sebastiano, 80′ Carbonella), Bertacca (46′ Bendinelli), Minisini (46′ Bartoletti, 80′ Lucchesini), Lenzoni (60′ Cosi), Bernardini (60′ Viviani), Saviozzi (46′ Menicucci), Ietro (60′ Ferrari), Lucarelli (60′ Paoletti), Ghizzani (60′ Masini), Ribechini (60′ Mainardi), Mocanu (60′ Landucci). Allenatore Veloso
Reti. 1′ Poli, 6′ El Hadoui, 81′ Mion, 85′ Mion
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